हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्ररात को ये एक गलती आपकी जेब खाली कर सकती है, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज!

रात को ये एक गलती आपकी जेब खाली कर सकती है, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज!

Vastu Tips for Home: हर घर की एनर्जी एक समय के बाद भारी होने लगती है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन है. घर भारी-भारी क्यों लगता है? ये छोटी आदतें बदलते ही एनर्जी हो जाती है साफ.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 03 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Vastu Tips for Home: हर घर की एनर्जी एक समय के बाद भारी होने लगती है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन है. घर भारी-भारी क्यों लगता है? ये छोटी आदतें बदलते ही एनर्जी हो जाती है साफ.

घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के सरल वास्तु उपाय

1/6
हर घर में समय के साथ भारीपन आ जाता है, अगर उसे रेगुलर फ्रेश न किया जाए तो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है. इस काम में आपकी मदद करेगा एरोमा ऑयल्स, जिसे किसी रिचुअल के तौर पर नहीं, बल्कि सफाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. नींबू या यूकेलिप्टस जैसे हल्के तेल पूर्व और उत्तर की जगहों पर अच्छे से काम करते हैं, जहां फ्रेशनेस और मूवमेंट लगातार बनी रहे.
हर घर में समय के साथ भारीपन आ जाता है, अगर उसे रेगुलर फ्रेश न किया जाए तो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है. इस काम में आपकी मदद करेगा एरोमा ऑयल्स, जिसे किसी रिचुअल के तौर पर नहीं, बल्कि सफाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. नींबू या यूकेलिप्टस जैसे हल्के तेल पूर्व और उत्तर की जगहों पर अच्छे से काम करते हैं, जहां फ्रेशनेस और मूवमेंट लगातार बनी रहे.
2/6
दक्षिम और पश्चिम जैसी भारी स्थानों पर चंदन या लैवेंडर जैसे ग्राउंडिंग ऑयल्स बेहतर तरीके से काम करते हैं. पोछा लगाते समय पानी की कुछ बूंदें या सप्ताह में एक या दो बार हल्का-सा स्प्रे करना सही माना जाता है. हालांकि फ्रेशनस के लिए जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करें न कि, तेज महक के रूप में.
दक्षिम और पश्चिम जैसी भारी स्थानों पर चंदन या लैवेंडर जैसे ग्राउंडिंग ऑयल्स बेहतर तरीके से काम करते हैं. पोछा लगाते समय पानी की कुछ बूंदें या सप्ताह में एक या दो बार हल्का-सा स्प्रे करना सही माना जाता है. हालांकि फ्रेशनस के लिए जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करें न कि, तेज महक के रूप में.
Published at : 03 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Home Vastu Shastra In Hindi Vastu Shastra #home VASTU

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस से क्यों भिड़ीं Mamata Banerjee? | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
India US Trade Deal Live: भारत-अमेरिका ट्रेड डील डन, आज दोनों देशों के बीच बड़ी बैठक, पढ़ें पल-पल का अपडेट
बिहार
Bihar Budget Live: विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, नीतीश कुमार का पैर छूकर लिया आशीर्वाद, RJD का CM पर हमला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
हेल्थ
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं सर्दी-खांसी की दवा, जानें इससे सेहत को कितना नुकसान?
यूटिलिटी
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
राशन कार्ड खो गया है तो इस तरह दोबारा बनवाएं, जान लें पूरा प्रोसेस
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget