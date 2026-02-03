रात को ये एक गलती आपकी जेब खाली कर सकती है, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज!

हर घर में समय के साथ भारीपन आ जाता है, अगर उसे रेगुलर फ्रेश न किया जाए तो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है. इस काम में आपकी मदद करेगा एरोमा ऑयल्स, जिसे किसी रिचुअल के तौर पर नहीं, बल्कि सफाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. नींबू या यूकेलिप्टस जैसे हल्के तेल पूर्व और उत्तर की जगहों पर अच्छे से काम करते हैं, जहां फ्रेशनेस और मूवमेंट लगातार बनी रहे.