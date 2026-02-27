हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रटियर 2/3 शहरों में छोटे घर को वास्तु के अनुसार कैसे सजाएं? बिना तोड़फोड़ के पाएं सुकून!

टियर 2/3 शहरों में छोटे घर को वास्तु के अनुसार कैसे सजाएं? बिना तोड़फोड़ के पाएं सुकून!

Vastu Tips for Home: बड़े शहरों में ही नहीं टियर 2 और टियर 3 के शहरों में भी वास्तु के नियमों को अपनाया जा सकता है बिना तोड़-फोड़ किए. इसके लिए आपको कुछ सरल चीजें करने की जरूरत है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Feb 2026 02:48 PM (IST)
टियर 2 टियर 3 होम वास्तु सॉल्यूशन

भारत में शहरों को आमतौर पर उनके विकास, जनसंख्या, सुविधाओं और काम-धंधे के अवसर के आधार पर तीन पार्ट में बांटा जाता है. टियर-1, टियर-2 और टियर-3. Tier 2 के शहर मध्यम स्तर पर विकसित होते हैं, जैसे लखनऊ या जयपुर जहां सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन मेट्रो शहरों जितनी सुविधाएं नहीं हैं या फिर उससे थोड़े कम हैं. टियर 3 शहर छोटे और विकासील होते हैं, जहां तोड़फोड़ किए बिना जगह बनाना आसान नहीं है.
ऐसे में इन शहरों में घर को एडजस्ट करने के लिए चमत्कार की उम्मीद छोड़ ही देना चाहिए. वास्तु में दिशा, रोशनी, हवा और अच्छी व्यवस्था पर जोर दिया गया है. छोटे घरों में दीवार गिराने की बजाए फर्नीचर की दिशा बदलना, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना और प्राकृतिक रोशनी को बढ़ावा देना अधिक व्यावहारिक समाधान है. अव्यवस्था (Clutter) सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, इसे हटाना ही पहला कदम होना चाहिए.
Published at : 27 Feb 2026 02:48 PM (IST)
