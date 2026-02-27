टियर 2/3 शहरों में छोटे घर को वास्तु के अनुसार कैसे सजाएं? बिना तोड़फोड़ के पाएं सुकून!

भारत में शहरों को आमतौर पर उनके विकास, जनसंख्या, सुविधाओं और काम-धंधे के अवसर के आधार पर तीन पार्ट में बांटा जाता है. टियर-1, टियर-2 और टियर-3. Tier 2 के शहर मध्यम स्तर पर विकसित होते हैं, जैसे लखनऊ या जयपुर जहां सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन मेट्रो शहरों जितनी सुविधाएं नहीं हैं या फिर उससे थोड़े कम हैं. टियर 3 शहर छोटे और विकासील होते हैं, जहां तोड़फोड़ किए बिना जगह बनाना आसान नहीं है.