शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक

तीसरे महीने का पहला शुक्रवार आ गया है इसी के साथ ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी दमदार कहानियों और दिलचस्प ट्विस्ट वाली नई फिल्में और सीरीज की बाढ़ आ गई है जो आपके वीकेडं को घर बैठे मजेदार बना सकती हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे को रिलीज हुई नई ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें अपने वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

जब खुली किताब

यह एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जो 50 साल से ज़्यादा समय से शादीशुदा एक कपल के बारे में है, जिनकी शांत सी लगने वाली ज़िंदगी तब उलट-पुलट हो जाती है जब एक लंबे समय से दबा हुआ राज़ सामने आता है. फिल्म में पंकज कपूर, डिंपल कपाड़िया, अपारशक्ति खुराना, समीर सोनी और मानसी पारेख हैं. ये फिल्म 6 मार्च, शुक्रवार को जी5 पर रिलीज हो गई है.

सूबेदार

सूबेदार एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की कहानी है जो आम ज़िंदगी में ढलने की कोशिश कर रहा है. जब एक लोकल माफिया उसके परिवार और कम्युनिटी को धमकाता है, तो उसे अपनी पुरानी आदतों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है. फिल्म में एक्शन के साथ इमोशनल फैमिली ड्रामा भी है. ये 5 मार्च से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म में अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला और राधिका मदान के साथ मोना सिंह ने अहम रोल प्ले किया है.

हेलो बच्चों

‘हेलो बच्चों’ एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो अलख पांडे की असल ज़िंदगी से इंस्पायर है, जो पॉपुलर एड-टेक प्लेटफॉर्म फ़िज़िक्स वाला के फाउंडर हैं. यह सीरीज़ एक छोटे शहर के टीचर से ऑनलाइन एजुकेशन लीडर बनने के उनके सफ़र को दिखाती है, जिसमें हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को आसान बनाने के उनके चैलेंज और कमिटमेंट को हाईलाइट किया गया है. इसे 6 मार्च, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है.

गांधी टॉक्स

गांधी टॉक्स एक यूनिक सिनेमाई एक्सपेरिमेंट है. किशोर पांडुरंग बेलेकर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म बिना किसी डायलॉग के आगे बढ़ती है. इसके बजाय, यह ए. आर. रहमान की एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस और दमदार म्यूज़िकल स्कोर पर डिपेंड है. इसका यूनिक फॉर्मेट इसे विज़ुअली इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है. इसे शुक्रवार 6 मार्च से जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

विक्रम ऑन ड्यूटी

तेलुगु क्राइम-थ्रिलर सीरीज़ विक्रम ऑन ड्यूटी में निखिल मलियाक्कल हैं. ये शो एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर पर फोकस है जो अपनी कड़ी मेहनत से मुश्किल केस और हाई-स्टेक इन्वेस्टिगेशन को सुलझाने के लिए जाना जाता है. उसने क्रिमिनल नेटवर्क और मुश्किल पर्सनल और प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना किया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 6 मार्च, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.

ग्रैनी

यह विजयकुमारन की डायरेक्ट की हुई एक तमिल हॉरर-थ्रिलर है, जो केरल-तमिलनाडु बॉर्डर पर एक गांव में सेट की गई है. इसमें एक टीम उस इलाके में बच्चों की बेरहमी से हुई रहस्यमयी हत्याओं की इनवेस्टिगेशन करती है और फिर कई राजफाश होते हैं. इसे शुक्रवार, 6 मार्च से सन NXT पर देख सकते हैं.

विद लव

‘विद लव’ एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है जिसमें अभिशन जीविंथ और अनस्वरा राजन हैं. शहरी बैकग्राउंड पर बनी इस फ़िल्म की कहानी कुछ इस तरह है, “सत्य अपनी बहन की अरेंज की हुई एक ब्लाइंड डेट के लिए बिना मन के मान जाता है और मोनिशा से मिलता है. उन्हें पता चलता है कि वे सालों पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे. पुरानी यादों और क्रश के ज़रिए वे अपने अतीत से जुड़ते हैं और करीब आते हैं”. यह फ़िल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भारतीय भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च, शुक्रवार से स्ट्रीम हो गई है.

बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड

‘बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड’ एक रोमांटिक के-ड्रामा है जिसका टोन अपबीट है. BLACKPINK के जीसू स्टारर यह एक वेबटून प्रोड्यूसर की कहानी है जो इंस्पिरेशन पाने के लिए एक वर्चुअल डेटिंग सर्विस के लिए साइन अप करती है, लेकिन उसका “वर्चुअल बॉयफ्रेंड” उसकी असली दुनिया में आ जाता है. यह शो ह्यूमर, रोमांस, कॉमेडी और दिल को छू लेने वाले पलों पर बेस्ड है. ये शुक्रवार, 6 मार्च से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है.