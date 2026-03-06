हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!

न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपके घर का नंबर केवल पता ही नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा और माहौल पर भी असर डालते हैं. प्रत्येक संख्या घर में एक खास कंपन को वहन करती हैं. जानिए कौन-सा संख्या आपके लिए सही है?

06 Mar 2026 12:33 PM (IST)
Numerology: माना जाता है कि, आपके घर का नंबर आपके घर के संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करता है. यहां तक कि ये आपके अनुभवों को भी आकार देने का काम करता है. चाहे आप सूक्ष्म ऊर्जाओं में विश्वास करते हों या मात्र उत्सुक हों अपने घर के पते के अंकशास्त्र को समझना जरूरी है. 

सबसे पहले आपके घर के नंबर को सभी अंकों को जोड़कर एक अंक (1-9) में बदला जाता है. उदाहरण के लिए यदि आपके मकान का नंबर 43 है, तो आप 4+3= 7 जोड़ेंगे. यदि यह नंबर 128 है, तो आप 1+2+8 = 11 जोड़ेंगे, और फिर इसे और कम करेंगे. 1+1 =2. यह आखिरी संख्या आपके घर की ऊर्जा को दर्शाती है. 

Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित

हर संख्या एक खास कंपन को वहन करती है-

1 मंजिला घर आत्मनिर्भरता और नेतृत्व में वृद्धि करता है. महत्वाकांक्षी व्यक्तियों या उद्यमियों के लिए बेहतरीन माना जाता है. 

2 मंजिला घर शांति, रिश्तों और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है. जोड़ों या परिवारवालों के लिए आदर्श है. 

तीन कमरों वाला घर रचनात्मकता और संवाद को बढ़ावा देने का काम करता है. कलाकारों और सामाजिक व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.

अंक 4 वाला घर संरचना, अनुशासन और सुरक्षा में वृद्धि करता है. स्थिरता चाहने वालों के लिए यह सर्वोत्तम है. 

पांच कमरों वाला घर बदलाव, रोमांच और विविधता लाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो आजाद ख्याल और यात्रा पसंद करते हैं. 

नंबर 6 वाला घर स्नेह, देखभाल और पारिवारिक ऊर्जा प्रदान करता है.

नंबर 7 वाला घर आध्यात्मिक और चिंतनशील स्वभाव के होते हैं. यह विचारकों, लेखकों या उपचार की राह पर चल रहे लोगों के लिए सबसे खास है. 

अंक 8 वाला घर शक्ति, धन और सफलता को आकर्षित करता है. यह महत्वाकांक्षी और व्यापारिक सोच रखने वाले लोगों के लिए उपयुक्त है. 

नंबर 9 वाला घर दयालु और उदार किस्म का होता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो दूसरों की सेवा करने या किसी को प्रेरित करना चाहते हैं. 

आपके घर की एनर्जी आपके मूड, रिश्तों और उत्पादकता पर असर डाल सकती है. यदि आपके घर का नंबर आपकी इच्छित ऊर्जा को नहीं दर्शाता है, तो कुछ लोग कंपन को थोड़ा बदलने के लिए उसमें एक अन्य अक्षर जोड़ना पसंद करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

06 Mar 2026 12:33 PM (IST)
House Ank Shastra NUMEROLOGY
Embed widget