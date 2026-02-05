मुख्य द्वार की दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रमुख्य द्वार की दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत

वास्तु के अनुसार घर की चारों दिशाओं में अलग प्रभाव डालता है सही दिशा में बना प्रवेश द्वार स्वास्थ्य और प्रगति लाता है, जबकि गलत दिशा पर बना द्वार जीवन में तनाव और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Feb 2026 08:27 AM (IST)
वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का महत्व- वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार होना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता मान्यता है कि इस दिशा से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे घर में तनाव, बीमारी और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं हालांकि सही वास्तु उपाय अपनाकर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है.
पूर्व से आती है सकारात्मक ऊर्जा- पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में बना प्रवेश द्वार अत्यंत शुभ होता है. माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है.साथ ही यह दिशा सामाज में सम्मान और प्रगति के अवसर भी बढ़ाती है.
Published at : 05 Feb 2026 08:27 AM (IST)
Positive Energy South West Entrance Gate East North Vastu Shastra

