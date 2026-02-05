मुख्य द्वार की दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत

वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का महत्व- वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार होना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता मान्यता है कि इस दिशा से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे घर में तनाव, बीमारी और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं हालांकि सही वास्तु उपाय अपनाकर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है.