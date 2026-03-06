हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोIsrael-Iran War: 20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत

Israel-Iran War: 20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत

Israel-Iran War: बढ़ते ईरान-इजराइल-अमेरिका तनाव के बीच प्रश्न आधारित कुंडली चौंकाने वाले संकेत दे रही है. मंगल-राहु का प्रभाव क्या बड़े युद्ध का कारण बन सकता है? जानें ज्योतिषीय विश्लेषण.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

Israel-Iran War: मध्य-पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक सुरक्षा और राजनीति का बड़ा विषय बन चुका है. मिसाइल हमले, ड्रोन ऑपरेशन, सैन्य चेतावनियां और कूटनीतिक बयानबाजी ने दुनिया को असहज कर दिया है. 6 मार्च 2026 तक सामने आए घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि यह संकट अभी समाप्त होने की दिशा में नहीं बल्कि और जटिल होने की ओर बढ़ रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक इस संघर्ष को सामरिक शक्ति संतुलन, ऊर्जा मार्गों और भू-राजनीतिक रणनीति के नजरिये से देख रहे हैं. लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यदि इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ा जाए तो कुछ ऐसे संकेत सामने आते हैं जो आने वाले समय की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण इशारा करते हैं.

5 मार्च 2026 को शाम 07:58 बजे नई दिल्ली के समय पर बनाई गई प्रश्न कुंडली इस संकट को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है. यह कुंडली कन्या लग्न की है और इसमें ग्रहों की स्थिति युद्ध, दबाव और कूटनीतिक समाधान तीनों की संभावनाओं को एक साथ दर्शाती दिखाई देती है.

पंचांग का संकेत: गण्ड योग और हस्त नक्षत्र

प्रश्न के समय का पंचांग भी इस संकट की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस समय में निर्मित प्रश्न कुंडली हैरान, परेशान और समाधान की भी पुष्टि करती है:

  • तिथि - कृष्ण पक्ष तृतीया
  • नक्षत्र - हस्त
  • योग - गण्ड
  • करण - वणिज

ज्योतिषीय परंपरा में गण्ड योग को संघर्ष और उलझाव का योग माना जाता है. इस योग में शुरू हुए विवाद अक्सर तुरंत समाप्त नहीं होते बल्कि पहले और जटिल हो जाते हैं.

हस्त नक्षत्र संचालन, नियंत्रण और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है. युद्ध संबंधी प्रश्नों में यह नक्षत्र योजनाबद्ध सैन्य अभियान और तकनीकी ऑपरेशन का संकेत देता है.

वणिज करण का स्वभाव लेन-देन और समझौते से जुड़ा होता है. इसका संकेत यह है कि यदि इस संकट का समाधान आता है तो वह केवल सैन्य विजय से नहीं बल्कि किसी प्रकार के समझौते से निकल सकता है.

यह भी पढ़ें- इजराइल में लाल बछिया का जन्म, क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है! जानिए बाइबल की भविष्यवाणी?

लग्न में चंद्रमा: संकट वास्तविक और सक्रिय है

इस प्रश्न कुंडली में कन्या लग्न बनता है और चंद्रमा स्वयं लग्न में स्थित है. प्रश्न ज्योतिष में चंद्रमा वर्तमान परिस्थिति और जनभावना का प्रतिनिधित्व करता है. जब चंद्रमा लग्न में होता है तो यह संकेत देता है कि यह विषय केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं बल्कि वास्तविक और सक्रिय संकट है.

कन्या लग्न विश्लेषण और रणनीति की राशि मानी जाती है. इसका अर्थ यह है कि इस पूरे संघर्ष में हर कदम अत्यंत सावधानी और योजना के साथ उठाया जा रहा है.

सप्तम भाव: विरोधी पक्ष की स्थिति

प्रश्न कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि में शुक्र और शनि की स्थिति दिखाई देती है. प्रश्न ज्योतिष में सप्तम भाव विरोधी पक्ष और युद्ध के दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है.

शुक्र ग्रह को सामान्यतः समझौते और कूटनीति का ग्रह माना जाता है जबकि शनि दबाव, देरी और कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है. इन दोनों ग्रहों का एक साथ होना यह संकेत देता है कि विरोधी पक्ष तुरंत पीछे हटने वाला नहीं है. संघर्ष कुछ समय तक खिंच सकता है और समाधान देर से निकल सकता है.

लेकिन शुक्र की उपस्थिति यह भी बताती है कि अंततः कूटनीतिक समाधान की संभावना समाप्त नहीं होती.

षष्ठ भाव: सैन्य टकराव और रणनीतिक संघर्ष

कन्या लग्न से षष्ठ भाव कुंभ राशि का बनता है. इसी भाव में सूर्य, बुध, मंगल और राहु का समूह दिखाई देता है. ज्योतिष में षष्ठ भाव शत्रुता, युद्ध और सैन्य अभियान का प्रतिनिधित्व करता है.

मंगल युद्ध और सैन्य शक्ति का ग्रह है. राहु अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है. सूर्य सत्ता और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है जबकि बुध रणनीति और सूचना तंत्र से जुड़ा होता है.

इन चार ग्रहों का एक साथ होना यह संकेत देता है कि यह संघर्ष केवल सीमित झड़प नहीं बल्कि योजनाबद्ध सैन्य रणनीति का परिणाम है. कुंभ राशि का संबंध आधुनिक तकनीक और नेटवर्क से माना जाता है. इसलिए इस संघर्ष में ड्रोन, मिसाइल प्रणाली और तकनीकी युद्ध की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

दशम भाव: वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

दशम भाव में मिथुन राशि में गुरु की स्थिति दिखाई देती है. दशम भाव वैश्विक मंच, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है. मिथुन राशि संवाद और कूटनीतिक वार्ता का प्रतिनिधित्व करती है. गुरु की स्थिति यह संकेत देती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और बातचीत की कोशिशें बढ़ सकती हैं.

द्वादश भाव: युद्ध की लागत और छिपे प्रभाव. द्वादश भाव में केतु की स्थिति दिखाई देती है. द्वादश भाव हानि, खर्च और युद्ध की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है.

केतु की उपस्थिति यह संकेत देती है कि इस संघर्ष के कई ऐसे परिणाम हो सकते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देंगे लेकिन लंबे समय में प्रभाव डाल सकते हैं.

6 मार्च का घटनाक्रम: कुंडली के संकेतों से मेल

6 मार्च 2026 तक सामने आए घटनाक्रम, जैसे सैन्य हमलों की तीव्रता, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक प्रतिक्रिया. प्रश्न कुंडली के संकेतों से मेल खाते दिखाई देते हैं. षष्ठ भाव में पाप ग्रहों का समूह यह संकेत देता है कि सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ सकती हैं और संघर्ष कई चरणों में आगे बढ़ सकता है.

मार्च 2026 की ग्रह चाल और संभावित समय संकेत

मार्च 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं. इसलिए इस तनाव में भयंकर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इन ग्रहों का गोचर संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने जा रहे हैं, ये ग्रह कौन कौन से हैं, जानते हैं:

11 मार्च - बृहस्पति मार्गी
13 मार्च - बुध का उदय
14 मार्च - सूर्य का मीन राशि में प्रवेश
21 मार्च - बुध मार्गी
20 मार्च - मंगल का पूर्वा भाद्रपद (Purva Bhadrapada) नक्षत्र में गोचर
26 मार्च - शुक्र का मेष राशि में गोचर

मंगल युद्ध का ग्रह माना जाता है. इसलिए मार्च का अंतिम सप्ताह इस संघर्ष के लिए संवेदनशील समय बन सकता है. यानी ये महीना ही इस जंग का भविष्य तय करेगा. 20 मार्च की तारीख ग्रहों की चाल से एक विशेष इशारा कर रही है. 20 मार्च 2026, शुक्रवार को रात्रि 09:29 मिनट (IST) पर मंगल ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो एक बड़े ट्रिगर की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस नक्षत्र का युद्ध से गहरा नाता है.

पूर्वा भाद्रपद का चिन्ह 'दो चेहरे वाला व्यक्ति' है, इसलिए इस दौरान गुप्त एजेंडे सामने आ सकते हैं या लोग अपना कोई अनपेक्षित पक्ष दुनिया को दिखा सकते हैं.

मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन अचानक दुर्घटनाओं या हवाई तत्वों (Air Elements) से चोट लगने की संभावना भी बढ़ा सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय या जोखिम भरे कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए. इस नक्षत्र में मंगल स्वयं को शक्तिहीन समझने लगता है, इसलिए चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी या अधिक गुस्से का कराण बन सकता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में अधिकारियों (Boss) या घर में बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद या संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है.

क्या अप्रैल में खुलेगी समाधान की राह?

ज्योतिषीय संकेत यह बताते हैं कि मार्च के अंत के बाद 6 अप्रैल 2026 से कूटनीतिक प्रयास तेज हो सकते हैं. यह पूर्ण शांति नहीं बल्कि सीमित युद्धविराम या तनाव कम होने की शुरुआत हो सकती है.

प्रश्न कुंडली और वर्तमान घटनाक्रम को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मध्य-पूर्व का यह संकट अभी समाप्त होने वाला नहीं है. मार्च का अंतिम सप्ताह इस संघर्ष का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है. इसके बाद अप्रैल में तनाव कम होने की दिशा बन सकती है. दुनिया फिलहाल एक ऐसे दौर में है जहां हर नई घटना वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.

यह भी पढ़ें- Second Chandra Grahan 2026: दूसरा चंद्र ग्रहण 5 महीने बाद लगेगा, नोट करें डेट, क्या ये भारत में दिखेगा ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
ISRAEL Iran War ISRAEL IRAN WAR Prediction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Israel-Iran War: 20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत
20 मार्च क्यों बन सकता है युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़? ज्योतिष दे रहा चौंकाने वाले संकेत
राशिफल
Kal Ka Rashifal: शनिवार का राशिफल, 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल
शनिवार का राशिफल 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल
अंक शास्त्र
क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!
क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!
ग्रह गोचर
Mercury Retrograde 2026: बुध की वक्री चाल से इन 4 राशियों पर असर, जानें ज्योतिषीय भविष्यवाणी?
Mercury Retrograde 2026: बुध की वक्री चाल से इन 4 राशियों पर असर, जानें ज्योतिषीय भविष्यवाणी?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget