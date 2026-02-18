एक्सप्लोरर
वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो
Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में रखी कुछ खास तस्वीरें, मूर्तियां और पौधे आपकी तरक्की में बाधा डाल सकती है. जानिए वास्तु दोष का कारण बनने वाली 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में.
नेगेटिव एनर्जी लाने वाली तस्वीरें
1/7
2/7
Published at : 18 Feb 2026 09:47 AM (IST)
वास्तु शास्त्र
7 Photos
वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो
वास्तु शास्त्र
6 Photos
घर में क्यों नहीं लगानी चाहिए शेर की तस्वीर, जवाब जान लिया तो नहीं करेंगे ये गलती
वास्तु शास्त्र
5 Photos
पैसा नहीं टिकता? वास्तु के ये छोटे बदलाव बदल सकते हैं आपकी किस्मत! जानें उपाय
वास्तु शास्त्र
6 Photos
घर में कूड़ेदान रखने का सही तरीका, वास्तु के अनुसार दिशा और गलतियां, जो आपको चौंका देंगी!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर की रोशनी बदलते ही बदल सकता है मूड और नींद! जानिए वास्तु के हिसाब से सही लाइटिंग का तरीका?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
18 फरवरी राशिफल: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश और 'शिव योग' का महासंयोग, आज इन राशियों के लिए बदल जाएगी किस्मत
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 18 February 2026: सावधानी बरतें, विवादों से बचें, और संयम से काम लें!
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 18 February 2026: कुंभ राशि आज बन रहे हैं यात्रा के योग, जानें आज का राशिफल?
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 18 February 2026: मकर राशि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सफलता मिलेगी!
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion