वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में डरावनी चीजों की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे अपने साथ डर और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाएं लाती हैं, जो शांत महौल को प्रभावित करने का काम करती हैं. आमतौर पर बाघ, भेड़िये या शेर जैसे जानवरों की तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए.