वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो

वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो

Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में रखी कुछ खास तस्वीरें, मूर्तियां और पौधे आपकी तरक्की में बाधा डाल सकती है. जानिए वास्तु दोष का कारण बनने वाली 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Feb 2026 09:47 AM (IST)
Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में रखी कुछ खास तस्वीरें, मूर्तियां और पौधे आपकी तरक्की में बाधा डाल सकती है. जानिए वास्तु दोष का कारण बनने वाली 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में.

नेगेटिव एनर्जी लाने वाली तस्वीरें

1/7
अपने घर में भूलकर भी टूटी हुई मू्र्तियां या शीशे नहीं रखने चाहिए, विशेषकर देवी-देवताओं की, घर में इस तरह की चीजें रखना अशुभ मानी जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के बहाव में रुकावट डाल सकती हैं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है.
अपने घर में भूलकर भी टूटी हुई मू्र्तियां या शीशे नहीं रखने चाहिए, विशेषकर देवी-देवताओं की, घर में इस तरह की चीजें रखना अशुभ मानी जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के बहाव में रुकावट डाल सकती हैं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है.
2/7
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में डरावनी चीजों की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे अपने साथ डर और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाएं लाती हैं, जो शांत महौल को प्रभावित करने का काम करती हैं. आमतौर पर बाघ, भेड़िये या शेर जैसे जानवरों की तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में डरावनी चीजों की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे अपने साथ डर और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाएं लाती हैं, जो शांत महौल को प्रभावित करने का काम करती हैं. आमतौर पर बाघ, भेड़िये या शेर जैसे जानवरों की तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए.
Published at : 18 Feb 2026 09:47 AM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra

