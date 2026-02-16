हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: घर में क्यों नहीं लगानी चाहिए शेर की तस्वीर, जवाब जान लिया तो नहीं करेंगे ये गलती

Vastu Tips: घर में क्यों नहीं लगानी चाहिए शेर की तस्वीर, जवाब जान लिया तो नहीं करेंगे ये गलती

Vastu Tipsशेर भले ही जंगल का राजा हो लेकिन घर में शेर की तस्वीर लगाना व्यक्ति को कंगाली की राह पर ला सकता है. वास्तु में इसे शुभ नहीं माना गया. जान लें शेर की फोटो लगाने के नुकसान.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 16 Feb 2026 07:38 AM (IST)
Vastu Tipsशेर भले ही जंगल का राजा हो लेकिन घर में शेर की तस्वीर लगाना व्यक्ति को कंगाली की राह पर ला सकता है. वास्तु में इसे शुभ नहीं माना गया. जान लें शेर की फोटो लगाने के नुकसान.

घर में शेर की फोटो लगाना अशुभ

समरांगणसूत्रधार, प्रासाद मण्डन और वृहत्संहिता जैसे वास्तु ग्रंथों में बताया है कि घर में रखी गई वस्तुएं और तस्वीरों का शुभ-अशुभ असर वहां पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है.
समरांगणसूत्रधार, प्रासाद मण्डन और वृहत्संहिता जैसे वास्तु ग्रंथों में बताया है कि घर में रखी गई वस्तुएं और तस्वीरों का शुभ-अशुभ असर वहां पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार शेर आक्रामकता, अहंकार और क्षेत्रीय बंटवारे का प्रतीक है. घर के अंदर शेर की तस्वीर लगाना पारिवारिक कलह को बढ़ावा देता है. इससे क्लेश होते हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार शेर आक्रामकता, अहंकार और क्षेत्रीय बंटवारे का प्रतीक है. घर के अंदर शेर की तस्वीर लगाना पारिवारिक कलह को बढ़ावा देता है. इससे क्लेश होते हैं.
Published at : 16 Feb 2026 07:38 AM (IST)
Vastu Tips Vastu Shastra Lion Photo

