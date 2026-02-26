हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रHoli Vastu Tips: घर में रखी ये 5 बेकार चीजें बढ़ा सकती हैं राहु दोष, होली से पहले करें बाहर

Holi Vastu Tips: घर में रखी ये 5 बेकार चीजें बढ़ा सकती हैं राहु दोष, होली से पहले करें बाहर

Holi Vastu Tips: होली से पहले घर से सूखे पौधे, टूटे जूते, दरार वाले बर्तन, खंडित मूर्तियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दें. वास्तु के अनुसार ये चीजें आर्थिक तंगी बढ़ाती हैं. इन्हें हटाकर समृद्धि लाएं.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 26 Feb 2026 07:51 PM (IST)
Holi Vastu Tips: होली से पहले घर से सूखे पौधे, टूटे जूते, दरार वाले बर्तन, खंडित मूर्तियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दें. वास्तु के अनुसार ये चीजें आर्थिक तंगी बढ़ाती हैं. इन्हें हटाकर समृद्धि लाएं.

होली 2026 वास्तु टिप्स

1/6
होली का त्योहार खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, होलिका दहन से पहले घर की सफाई करना बहुत जरूरी है. घर में जमा पुरानी और बेकार चीजें नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) बढ़ाती हैं. अगर हम इन चीजों को घर से बाहर नहीं करते, तो मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.
होली का त्योहार खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, होलिका दहन से पहले घर की सफाई करना बहुत जरूरी है. घर में जमा पुरानी और बेकार चीजें नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) बढ़ाती हैं. अगर हम इन चीजों को घर से बाहर नहीं करते, तो मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.
2/6
टूटा शीशा और चटके हुए बर्तन: अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ आईना या दरार वाले बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें. वास्तु के अनुसार, टूटा हुआ शीशा मानसिक अशांति पैदा करता है और सकारात्मक ऊर्जा के बहाव को रोकता है. रसोई में चटके हुए बर्तन रखने से घर की बरकत रुक जाती है, इसलिए इन्हें बदलना ही बेहतर है.
टूटा शीशा और चटके हुए बर्तन: अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ आईना या दरार वाले बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें. वास्तु के अनुसार, टूटा हुआ शीशा मानसिक अशांति पैदा करता है और सकारात्मक ऊर्जा के बहाव को रोकता है. रसोई में चटके हुए बर्तन रखने से घर की बरकत रुक जाती है, इसलिए इन्हें बदलना ही बेहतर है.
Published at : 26 Feb 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Holi 2026 Indian Home Vastu

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Holi 2026 Upay: होली पर बदलें अपनी किस्मत! शादी में देरी, ग्रह पीड़ा और बीमारी दूर करने के अचूक उपाय
Holi 2026 Upay: होली पर बदलें अपनी किस्मत! शादी में देरी, ग्रह पीड़ा और बीमारी दूर करने के अचूक उपाय
राशिफल
Monthly Tarot Rashifal March 2026: मार्च में किन राशियों को मिलेगी सफलता, किसका होगा घाटा, मेष से मीन टैरो कार्ड राशिफल
मार्च में किन राशियों को मिलेगी सफलता, किसका होगा घाटा, मेष से मीन टैरो कार्ड राशिफल
ऐस्ट्रो
PM Modi in Israel: महाशक्ति बनने की राह पर भारत! पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा और ग्रहों का वो संयोग जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा
महाशक्ति बनने की राह पर भारत! पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा और ग्रहों का वो संयोग जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा
अंक शास्त्र
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित
Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
Bollywood News:14 साल बाद अक्की-प्रियदर्शन की वापसी, ‘राम जी आकर भला करेंगे’ ने मचाया धमाल
Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI Summit Protest: 'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
क्रिकेट
IND vs ZIM: सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
शिक्षा
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget