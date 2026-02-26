टूटा शीशा और चटके हुए बर्तन: अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ आईना या दरार वाले बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें. वास्तु के अनुसार, टूटा हुआ शीशा मानसिक अशांति पैदा करता है और सकारात्मक ऊर्जा के बहाव को रोकता है. रसोई में चटके हुए बर्तन रखने से घर की बरकत रुक जाती है, इसलिए इन्हें बदलना ही बेहतर है.