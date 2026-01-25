पैसा नहीं टिकता? वास्तु के ये छोटे बदलाव बदल सकते हैं आपकी किस्मत! जानें उपाय

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रपैसा नहीं टिकता? वास्तु के ये छोटे बदलाव बदल सकते हैं आपकी किस्मत! जानें उपाय

Vastu get rid of debt: वास्तु शास्त्र के अनुसार जीवन में कुछ छोटे-छोटे उपायों को करने से कर्ज और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलने लगती है. जानिए वास्तु विशेषज्ञ के सुझाए गए उपायों को जो लाभकारी है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Jan 2026 11:44 AM (IST)
वास्तु से कर्ज से छुटकारा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जीवन में कुछ छोटे-छोटे बदलावों से आप कर्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इतना ही नहीं आप बेहद आसानी से धन को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं. वास्तु विशेषज्ञों ने कर्ज से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए हैं.
आज के इस महंगे दौर में कर्ज का बोझ आसानी से बढ़ जाता है, विशेषकर घर या कार जैसी बड़ी खरीदारी के दौरान इस समस्या का सामना करना पड़ता है. कई लोग कर्ज चुकाने के लेकर चिंतित रहते हैं.
Published at : 25 Jan 2026 11:44 AM (IST)
