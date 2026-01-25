पैसा नहीं टिकता? वास्तु के ये छोटे बदलाव बदल सकते हैं आपकी किस्मत! जानें उपाय

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जीवन में कुछ छोटे-छोटे बदलावों से आप कर्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इतना ही नहीं आप बेहद आसानी से धन को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं. वास्तु विशेषज्ञों ने कर्ज से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए हैं.