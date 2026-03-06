शनिवार का राशिफल 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: शनिवार का राशिफल, 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल

Kal Ka Rashifal: शनिवार का राशिफल, 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 7 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Mar 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) शनिवार, 7 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. विद्यार्थियों को करियर के नए अवसर मिलेंगे.

  • Career: स्टूडेंट्स को जॉब के लिए कॉल आ सकती है. प्राइवेट कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है.
  • Finance: निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.
  • Love: अपने गुस्से पर काबू रखें, इससे बिगड़ते काम बन जाएंगे.
  • Health: बेहतर महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: सुर्ख लाल | शुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: नया कोर्स ज्वॉइन करना शुभ रहेगा.

वृष राशि (Taurus)

आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है. जीवनसाथी का सहयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

  • Career: बिजनेसमैन की विदेश यात्रा लाभदायक होगी. बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है.
  • Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत है. घर में उत्सव का माहौल रहेगा.
  • Love: जीवनसाथी की राय से बिजनेस में लाभ होगा. माता-पिता का आशीर्वाद बना रहेगा.
  • Health: सेहत अच्छी रहेगी.
  • शुभ रंग: चमकीला सफेद | शुभ अंक: 6
  • विशेष उपाय: प्रोफेसर और लॉ स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है.

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए यह एक बेहतरीन समय है.

  • Career: किसी मित्र के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.
  • Finance: आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी.
  • Love: जीवनसाथी के सहयोग से बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: नई शुरुआत के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

कर्क राशि (Cancer)

आज आपका दिन खास रहेगा. भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे.

  • Career: नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद होगी.
  • Finance: घर के जरूरी कामों पर खर्च और सहयोग की स्थिति रहेगी.
  • Love: अविवाहितों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
  • Health: बच्चों के साथ समय बीतेगा, मानसिक प्रसन्नता रहेगी.
  • शुभ रंग: सिल्वर/सफेद | शुभ अंक: 2
  • विशेष उपाय: जीवनसाथी के साथ मिलकर घर के कार्यों में हाथ बटाएं.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. चुनौतियों का सामना आप धैर्य के साथ करेंगे.

  • Career: कार्यशीलता के लिए सम्मानित किए जा सकते हैं. कंप्यूटर से संबंधित सामान खरीदना शुभ होगा.
  • Finance: निवेश के लिए दिन शुभ है. घर में छोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है.
  • Love: माता-पिता का स्नेह मिलेगा और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे.
  • Health: स्फूर्ति महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी | शुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: घर में किसी दूर के रिश्तेदार का आगमन सरप्राइज दे सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

आज आप पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे, जिससे परिवार में उत्साह रहेगा.

  • Career: करियर की नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है.
  • Finance: सामान्य से बेहतर स्थिति रहेगी.
  • Love: जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है.
  • Health: मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: पैरेट ग्रीन | शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: करियर में बदलाव या नई शुरुआत के लिए आज का दिन चुनें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. रुके हुए धन की वापसी से मन प्रसन्न होगा.

  • Career: वकीलों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, केस पक्ष में रहेंगे. ऑफिस में काम की प्रशंसा होगी.
  • Finance: पुराना दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा. बिजनेस में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.
  • Love: जीवनसाथी के साथ विदेश यात्रा का प्लान बन सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा.
  • Health: सेहत पहले से काफी बेहतर रहेगी.
  • शुभ रंग: रॉयल ब्लू | शुभ अंक: 7
  • विशेष उपाय: बचपन के मित्र से मुलाकात हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन राहत भरा रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार से मानसिक शांति मिलेगी.

  • Career: कला और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बड़ा प्लेटफार्म मिलने का योग है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ेगी.
  • Finance: व्यापार में लाभ कराने वाले नए लोगों से मुलाकात होगी.
  • Love: पार्टनर के प्रति व्यवहार सकारात्मक रखें. लवमेट को गिफ्ट दे सकते हैं.
  • Health: सेहत में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9
  • विशेष उपाय: एयर रिंग (Earrings) गिफ्ट करना संबंधों को मधुर बनाएगा.

धनु राशि (Sagittarius)

लाभदायक दिन है. ऑफिस की मीटिंग्स और बिजनेस डील्स में सफलता के प्रबल योग हैं.

  • Career: करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे. बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है.
  • Finance: कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग हैं. ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो सकता है.
  • Love: दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.
  • Health: ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: मीटिंग पर जाने से पहले अपनी ईमेल अच्छे से चेक करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज आप हर किसी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे, जिससे आपकी छवि निखरेगी.

  • Career: मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों के लिए अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे. अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.
  • Finance: आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन अजनबियों पर भरोसा न करें.
  • Love: लवमेट के साथ मूवी देखने का प्लान बन सकता है.
  • Health: बुजुर्गों की सेवा से मानसिक सुख मिलेगा.
  • शुभ रंग: नीला/काला | शुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए फेवरेबल (अनुकूल) रहेगा. ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

  • Career: लेखन कार्य से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा. ऑफिस और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर चलें.
  • Finance: घर पर पार्टी का आयोजन होगा, खर्च बढ़ सकता है.
  • Love: लवमेट से मनपसंद उपहार मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
  • Health: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: माता-पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाना सुखद रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

संचार और तकनीक से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है. विदेशी कंपनियों से अवसर मिल सकते हैं.

  • Career: अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से कार्यशैली में सुधार आएगा. नौकरी के लिए कॉल आ सकती है.
  • Finance: कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें, जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें.
  • Love: परिवार वालों को खुश करने के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे.
  • Health: मानसिक रूप से बहुत राहत महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- Bihar Politics: सच हुई भविष्यवाणी! 3 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने लिया सीएम कुर्सी छोड़ने का फैसला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Horoscope Kal Ka Rashifal Rashifal Tomorrow's Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal: शनिवार का राशिफल, 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल
शनिवार का राशिफल 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 6 March 2026: मेष राशि टीम वर्क से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय
Aaj Ka Mesh Rashifal 6 March 2026: मेष राशि टीम वर्क से पूरे होंगे प्रोजेक्ट, शत्रुओं पर मिलेगी विजय
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 March 2026: वृषभ राशि बिजनेस में बड़े फैसले लेने का दिन, लीडरशिप में चमकेगा नाम
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 March 2026: वृषभ राशि बिजनेस में बड़े फैसले लेने का दिन, लीडरशिप में चमकेगा नाम
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 6 March 2026: मिथुन राशि ऑनलाइन काम में सावधानी बरतें, सेहत और विवादों से रहें दूर
Aaj Ka Mithun Rashifal 6 March 2026: मिथुन राशि ऑनलाइन काम में सावधानी बरतें, सेहत और विवादों से रहें दूर
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
IND vs NZ Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget