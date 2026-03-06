शनिवार का राशिफल 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल

Kal Ka Rashifal: शनिवार का राशिफल, 7 मार्च को मीन और धनु सहित इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें अपना भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 7 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) शनिवार, 7 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.
ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. विद्यार्थियों को करियर के नए अवसर मिलेंगे.
- Career: स्टूडेंट्स को जॉब के लिए कॉल आ सकती है. प्राइवेट कर्मचारियों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है.
- Finance: निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें.
- Love: अपने गुस्से पर काबू रखें, इससे बिगड़ते काम बन जाएंगे.
- Health: बेहतर महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: सुर्ख लाल | शुभ अंक: 1
- विशेष उपाय: नया कोर्स ज्वॉइन करना शुभ रहेगा.
वृष राशि (Taurus)
आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है. जीवनसाथी का सहयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.
- Career: बिजनेसमैन की विदेश यात्रा लाभदायक होगी. बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है.
- Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत है. घर में उत्सव का माहौल रहेगा.
- Love: जीवनसाथी की राय से बिजनेस में लाभ होगा. माता-पिता का आशीर्वाद बना रहेगा.
- Health: सेहत अच्छी रहेगी.
- शुभ रंग: चमकीला सफेद | शुभ अंक: 6
- विशेष उपाय: प्रोफेसर और लॉ स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है.
मिथुन राशि (Gemini)
आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए यह एक बेहतरीन समय है.
- Career: किसी मित्र के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.
- Finance: आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी.
- Love: जीवनसाथी के सहयोग से बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.
- Health: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
- विशेष उपाय: नई शुरुआत के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.
कर्क राशि (Cancer)
आज आपका दिन खास रहेगा. भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे.
- Career: नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद होगी.
- Finance: घर के जरूरी कामों पर खर्च और सहयोग की स्थिति रहेगी.
- Love: अविवाहितों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
- Health: बच्चों के साथ समय बीतेगा, मानसिक प्रसन्नता रहेगी.
- शुभ रंग: सिल्वर/सफेद | शुभ अंक: 2
- विशेष उपाय: जीवनसाथी के साथ मिलकर घर के कार्यों में हाथ बटाएं.
सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. चुनौतियों का सामना आप धैर्य के साथ करेंगे.
- Career: कार्यशीलता के लिए सम्मानित किए जा सकते हैं. कंप्यूटर से संबंधित सामान खरीदना शुभ होगा.
- Finance: निवेश के लिए दिन शुभ है. घर में छोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है.
- Love: माता-पिता का स्नेह मिलेगा और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे.
- Health: स्फूर्ति महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी | शुभ अंक: 1
- विशेष उपाय: घर में किसी दूर के रिश्तेदार का आगमन सरप्राइज दे सकता है.
कन्या राशि (Virgo)
आज आप पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे, जिससे परिवार में उत्साह रहेगा.
- Career: करियर की नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है.
- Finance: सामान्य से बेहतर स्थिति रहेगी.
- Love: जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है.
- Health: मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- शुभ रंग: पैरेट ग्रीन | शुभ अंक: 5
- विशेष उपाय: करियर में बदलाव या नई शुरुआत के लिए आज का दिन चुनें.
तुला राशि (Libra)
आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. रुके हुए धन की वापसी से मन प्रसन्न होगा.
- Career: वकीलों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, केस पक्ष में रहेंगे. ऑफिस में काम की प्रशंसा होगी.
- Finance: पुराना दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा. बिजनेस में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.
- Love: जीवनसाथी के साथ विदेश यात्रा का प्लान बन सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा.
- Health: सेहत पहले से काफी बेहतर रहेगी.
- शुभ रंग: रॉयल ब्लू | शुभ अंक: 7
- विशेष उपाय: बचपन के मित्र से मुलाकात हो सकती है.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन राहत भरा रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार से मानसिक शांति मिलेगी.
- Career: कला और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बड़ा प्लेटफार्म मिलने का योग है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ेगी.
- Finance: व्यापार में लाभ कराने वाले नए लोगों से मुलाकात होगी.
- Love: पार्टनर के प्रति व्यवहार सकारात्मक रखें. लवमेट को गिफ्ट दे सकते हैं.
- Health: सेहत में सुधार होगा.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9
- विशेष उपाय: एयर रिंग (Earrings) गिफ्ट करना संबंधों को मधुर बनाएगा.
धनु राशि (Sagittarius)
लाभदायक दिन है. ऑफिस की मीटिंग्स और बिजनेस डील्स में सफलता के प्रबल योग हैं.
- Career: करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे. बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है.
- Finance: कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग हैं. ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो सकता है.
- Love: दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- Health: ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3
- विशेष उपाय: मीटिंग पर जाने से पहले अपनी ईमेल अच्छे से चेक करें.
मकर राशि (Capricorn)
आज आप हर किसी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे, जिससे आपकी छवि निखरेगी.
- Career: मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों के लिए अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे. अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.
- Finance: आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन अजनबियों पर भरोसा न करें.
- Love: लवमेट के साथ मूवी देखने का प्लान बन सकता है.
- Health: बुजुर्गों की सेवा से मानसिक सुख मिलेगा.
- शुभ रंग: नीला/काला | शुभ अंक: 8
- विशेष उपाय: व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचें.
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन आपके लिए फेवरेबल (अनुकूल) रहेगा. ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.
- Career: लेखन कार्य से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा. ऑफिस और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर चलें.
- Finance: घर पर पार्टी का आयोजन होगा, खर्च बढ़ सकता है.
- Love: लवमेट से मनपसंद उपहार मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
- Health: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा.
- शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8
- विशेष उपाय: माता-पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाना सुखद रहेगा.
मीन राशि (Pisces)
संचार और तकनीक से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है. विदेशी कंपनियों से अवसर मिल सकते हैं.
- Career: अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से कार्यशैली में सुधार आएगा. नौकरी के लिए कॉल आ सकती है.
- Finance: कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें, जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें.
- Love: परिवार वालों को खुश करने के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे.
- Health: मानसिक रूप से बहुत राहत महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 3
- विशेष उपाय: कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
