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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगThief Viral Video: गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो

Thief Viral Video: गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो

Thief Viral Video: चोरी करने के दौरान चौथी मंजिल पर फंसे एक चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा, खाना खिलाया और घर जाने के लिए किराया भी दिया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 11 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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Thief Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.  यह वीडियो @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था और अब तक इसे एक लाख ज्यादा लोगों ने देख चुका है. वीडियो में एक चोर एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर चढ़ते हुए फंस गया. मामला इतना अनोखा था कि पास रहने वाले लोगों ने चोर को पकड़ने की बजाय पहले उसे सुरक्षित नीचे उतारने का फैसला किया. इस पूरी घटना को किसी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, और यही वीडियो अब हजारों लोगों तक पहुंच चुका है. 

वीडियो में क्या दिखाया गया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़का बिल्डिंग की बालकनी के पास दीवार पर बैठा हुआ है और नीचे से एक तेज रोशनी उस पर पड़ रही है.  ऐसा लगता है कि वह ऊपर की मंजिल पर चोरी करने के इरादे से चढ़ा था, लेकिन बीच में ही फंस गया और आगे-पीछे कहीं नहीं जा सका. नीचे मौजूद कॉलोनी के लोगों ने उसे देख लिया और उसकी मदद के लिए आगे आए.  पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने न सिर्फ उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया, बल्कि उसे खाना भी खिलाया और प्यार से समझाया कि वह चोरी जैसा गलत काम दोबारा न करे. इतना ही नहीं, उसे घर वापस जाने के लिए टैक्सी का किराया भी दिया. 

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लोगों ने क्या रिएक्शन दिए

इस वीडियो पर लोगों के कमेंट भी काफी दिलचस्प हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि चोर यह सोच रहा होगा कि जान बचे या इज्जत. एक अन्य यूजर ने लिखा कि भरोसा रखो, वह चोर दोबारा भी यही करेगा, क्योंकि एक बार जब कोई इंसान ऐसा बड़ा कदम उठा लेता है तो उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना मुश्किल है. एक कमेंट में यह भी कहा गया कि ऐसी घटनाएं भविष्य में चोरों को और हिम्मत दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि पकड़े जाने पर भी लोग उनके साथ नरमी से पेश आएंगे. वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि इतिहास में यह शायद इकलौती चोरी होगी जहां चोर को ट्रैवल अलाउंस और खाना दोनों मिला. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगली बार चोर बिल्डिंग के मालिक को पहले से बता कर आएगा. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.  

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Published at : 11 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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