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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

Delhi News In Hindi: दिल्ली के मजलिस पार्क (गली नंबर 10) में एक 4 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई है. दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, राहत-बचाव कार्य जारी है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 12:07 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां गली नंबर 10 में स्थित एक 4 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई है. आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.आग की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेज दी गई हैं. दमकल विभाग के कर्मचारी युद्धस्तर पर आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

घटना से जुड़े मुख्य अपडेट्स

  • स्थान: गली नंबर 10, मजलिस पार्क, दिल्ली.
  • कहां लगी आग: 4 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल पर.
  • फायर कॉल का समय: दमकल विभाग को 9 बजकर 19 मिनट पर आग लगने की कॉल मिली थी.

मौजूदा स्थिति मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद हैं. दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इमारत में फंसे लोगों (यदि कोई हो) को सुरक्षित निकालने का काम जारी है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. इस खबर पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

(अपडेट जारी है)

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 12 Jul 2026 12:07 AM (IST)
Tags :
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