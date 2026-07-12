दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

राजधानी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां गली नंबर 10 में स्थित एक 4 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई है. आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई.आग की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस की 5 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेज दी गई हैं. दमकल विभाग के कर्मचारी युद्धस्तर पर आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

घटना से जुड़े मुख्य अपडेट्स

स्थान: गली नंबर 10, मजलिस पार्क, दिल्ली.

कहां लगी आग: 4 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल पर.

फायर कॉल का समय: दमकल विभाग को 9 बजकर 19 मिनट पर आग लगने की कॉल मिली थी.

मौजूदा स्थिति मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद हैं. दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इमारत में फंसे लोगों (यदि कोई हो) को सुरक्षित निकालने का काम जारी है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. इस खबर पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

(अपडेट जारी है)