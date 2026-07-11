घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?

Home Cleaning Tips : घर के चमकने, फर्श साफ दिखने और हर चीज अपनी जगह पर रखे होने के बाद भी जरूरी नहीं होता है कि आपका घर पूरी तरह बैक्टीरिया फ्री है. घर में कुछ ऐसी चीजें और कोने होते हैं जिन्हें हम दिन में कई बार यूज करते हैं, लेकिन उनकी नियमित सफाई करना भूल जाते हैं. यही जगह धीरे-धीरे बैक्टीरिया और वायरस के पनपने का कारण बन सकती हैं.

खासकर मौसम बदलने के दौरान वायरल संक्रमण, सर्दी-खांसी और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में सिर्फ दिखाई देने वाली गंदगी हटाना काफी नहीं है, बल्कि उन जगहों की भी सफाई जरूरी है जहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जमा होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के कौन से कोने में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया छिपे होते हैं और इनकी सफाई कैसे करें.

घर के कौन से कोने में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया छिपे होते हैं?

1. किचन सिंक और ड्रेन - घर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किचन सिंक और उसके ड्रेन में पाए जाते हैं. खाने के बचे हुए कण और नमी की वजह से यहां बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं.

2. बर्तन धोने वाला स्पंज - गीला रहने और रोज इस्तेमाल होने के कारण स्पंज में लाखों बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना और हर 2 से 3 हफ्ते में बदलना चाहिए.

3. दरवाजों के हैंडल और स्विच बोर्ड - इन चीजों को घर के सभी लोग दिनभर कई बार छूते हैं, जिससे इन पर बैक्टीरिया और वायरस आसानी से जमा हो सकते हैं.

4. मोबाइल, रिमोट और कीबोर्ड - बार-बार हाथ लगाने की वजह से मोबाइल फोन, टीवी, एसी का रिमोट और कंप्यूटर कीबोर्ड भी बैक्टीरिया का बड़ा सोर्स बन सकते हैं.

5. चॉपिंग बोर्ड और किचन प्लेटफॉर्म - सब्जियां और अन्य फूड प्रोडक्ट्स काटने की वजह से चॉपिंग बोर्ड के कट्स में बैक्टीरिया पनप सकते हैं. वहीं किचन प्लेटफॉर्म की सफाई न करने पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

6 बाथरूम सिंक, पानी की बोतलें और दरवाजे का मैट - बाथरूम का सिंक, रोज इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतलें और घर के बाहर रखा मैट भी बैक्टीरिया जमा होने की आम जगहें हैं. इनकी नियमित सफाई जरूरी है.

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इनकी सफाई कैसे करें?

घर की इन चीजों को साफ रखने के लिए किचन सिंक पर बेकिंग सोडा छिड़ककर साफ करें, फिर सिरका और पानी का घोल स्प्रे करें और आखिर में ड्रेन में गर्म पानी डालें. बर्तन धोने वाले स्पंज को रातभर सिरके के घोल में भिगोएं या गीले स्पंज को करीब 2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करें और हर 2 से 3 हफ्ते में बदल दें. दरवाजों के हैंडल, स्विच बोर्ड, मोबाइल, रिमोट और कीबोर्ड को रोजाना डिसइंफेक्टेंट वाइप्स या साफ माइक्रोफाइबर कपड़े से पोछें. वहीं चॉपिंग बोर्ड और किचन प्लेटफॉर्म को हर इस्तेमाल के बाद गर्म पानी और साबुन से साफ करें. इसके अलावा बाथरूम सिंक, पानी की बोतलों और दरवाजे के मैट की भी नियमित सफाई करें, जिससे बैक्टीरिया और वायरस पनपने का खतरा कम हो सके.



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