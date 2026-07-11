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हिंदी न्यूज़शिक्षाBPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. 26 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 03:12 PM (IST)
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बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (Combined Preliminary Examination) की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह परीक्षा 26 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है.

परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद अब उम्मीदवारों का पूरा ध्यान एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी पर है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देश जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आयोग की वेबसाइट और आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें.

BPSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल है. हर साल लाखों युवा प्रशासनिक और अन्य राज्य सेवाओं में नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आवेदन करने की उम्मीद है, इसलिए परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

आयोग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी. राज्य के अलग-अलग जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवार निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा देंगे. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि दस्तावेजों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके.

परीक्षा डेट की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में BPSC ने अपनी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया था. इस परीक्षा में आयोग ने रिकॉर्ड 2,027 उम्मीदवारों का चयन किया, जो आजादी के बाद राज्य सेवा परीक्षाओं में सबसे अधिक चयन माना जा रहा है. इस उपलब्धि ने BPSC परीक्षाओं को लेकर युवाओं का उत्साह और बढ़ा दिया है.

70वीं परीक्षा के नतीजों में उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडेय ने पहला स्थान हासिल किया था. टॉप-10 में चार महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई, जबकि टॉप-100 में 45 महिलाओं का चयन हुआ. आयोग के अनुसार, यह परिणाम राज्य सेवा परीक्षाओं के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले परिणामों में शामिल रहा.

पिछली भर्ती का हाल


पिछली भर्ती प्रक्रिया में कुल 2,027 पदों पर नियुक्ति की गई थी. इनमें अधिकांश पद बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के लिए थे. इसके अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) और वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी जैसे पद भी शामिल थे. 70वीं परीक्षा के लिए करीब 4.83 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि लाखों उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे.

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क्या करें कैंडिडेट्स?

अब 72वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी उम्मीदवारों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है. अभ्यर्थियों को नए विषय शुरू करने के बजाय रिवीजन, मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इससे परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन और आत्मविश्वास दोनों बेहतर होंगे.

क्या करें?
आयोग की ओर से एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. किसी भी तरह की गलती मिलने पर तुरंत आयोग से संपर्क करना जरूरी होगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Education BPSC 72nd Prelims 2026 BPSC 72nd Exam Date 2026
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