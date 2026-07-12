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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 12 July 2026: मिथुन राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, टैक्स और निवेश के मामलों में आ सकती है रुकावट

Mithun Rashifal 12 July 2026: मिथुन राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, टैक्स और निवेश के मामलों में आ सकती है रुकावट

Gemini Horoscope 12 July 2026: आज मिथुन राशि वालों को बिजनेस में निवेश और नए संपर्कों से बचना होगा, बढ़ सकता है मानसिक तनाव. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:01 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव) यानी खर्च व बाहरी स्थान में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा के 12वें भाव में रहने से आज मिथुन राशि के जातकों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों या किसी भी गंभीर चर्चा के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑनलाइन मार्केट से मिल रही कड़ी चुनौती आपके स्थापित ऑफलाइन बिजनेस की रफ्तार को धीमा कर देगी, जिससे आज दुकान पर कस्टमर्स की आवक उम्मीद से काफी कम रहने की आशंका है. किसी पर्टिकुलर (विशेष) प्रोडक्ट पर अचानक ज्यादा टैक्स लगने या टैक्स नियमों में बदलाव के कारण आपकी कोई बड़ी व्यापारिक डील बीच में ही अटक सकती है. इसके अलावा, मार्केट में आपकी कोई पुरानी पेमेंट फंसने से आज आपको थोड़ी आर्थिक तंगी या कैश फ्लो की कमी महसूस हो सकती है. व्यवसाय के मामले में दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए आज किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से पूरी तरह बचें और नए संपर्कों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और फ्रीलांसर्स के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. जो लोग फ्रीलांसिंग (Freelancing) करते हैं, आज उनके चालू प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स द्वारा रिजेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है. नई स्किल्स या कोर्सेज सीखने के चक्कर में बिना सोचे-समझे निवेश करने से आज आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने की संभावना है, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. संडे (रविवार) की छुट्टी होने के बावजूद आज काम का बोझ बहुत ज्यादा रहने वाला है, जिससे आप चाहकर भी मानसिक रूप से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'सब्जेक्ट हेट्रेड' (Subject Hatred) का हो सकता है. इसका मतलब है कि आज आपको जो विषय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी पढ़ाई करना बेहद बोरिंग और थकाऊ लगेगा. इसके कारण आपका मन पढ़ाई से भागेगा और अवॉइडेंस बिहेवियर (पढ़ाई टालने की आदत) बढ़ेगा. इस स्थिति से निपटने के लिए आज एक साथ बड़ा टारगेट रखने के बजाय बहुत छोटे-छोटे गोल्स बनाकर पढ़ाई की शुरुआत करें, जिससे एकाग्रता बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज काम की व्यस्तता के कारण थोड़ी तल्खी आ सकती है. रविवार को भी काम का बोझ रहने की वजह से आप अपने परिवार को उचित समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में कलह या नाराजगी की स्थिति बन सकती है. लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर की करियर जेलसी (Career Jealousy) सामने आ सकती है; आपकी सफलता से पार्टनर इनसिक्योर फील कर सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है. ऐसे में एक-दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय सपोर्ट करिए और कम्पेरिज़न (तुलना) से पूरी तरह बचें, क्योंकि आप दोनों की लाइफ जर्नी अलग है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें भाव के चंद्रमा के कारण आज आपको अत्यधिक मानसिक तनाव, आंखों में दर्द या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें. रात के समय मेडिटेशन करें और पर्याप्त आराम लें.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अश‌ुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन और एक चुटकी गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करें.

FAQs 

Q1. 12 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. आज चंद्रमा 12वें भाव में हैं, इसलिए किसी भी नए बिजनेस प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें और नए व्यापारिक संपर्कों पर भरोसा न करें, क्योंकि आज धोखा मिलने की आशंका है.

Q2. आज मिथुन राशि के जातकों को लव लाइफ में क्या सावधानी बरतनी होगी?
Ans. पार्टनर के साथ करियर को लेकर किसी भी प्रकार की तुलना या बहस न करें; एक-दूसरे की सफलता से इनसिक्योर होने के बजाय सपोर्टिव रवैया अपनाएं.

Q3. छात्रों को आज कठिन विषयों की पढ़ाई में आ रही बोरियत को कैसे दूर करना चाहिए?
Ans. आज पढ़ाई को पूरी तरह टालने के बजाय बहुत छोटे-छोटे गोल्स (Small Goals) तय करें और शॉर्ट ब्रेक्स लेकर पढ़ाई शुरू करें, जिससे बोरियत नहीं होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:01 AM (IST)
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