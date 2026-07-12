Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मृगशिरा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि (प्रथम भाव) में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आज आपका बौद्धिक विकास होगा और मानसिक रूप से आप खुद को बेहद मजबूत स्थिति में पाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त वित्तीय सुधार लेकर आया है. आज नए सरकारी और टैक्स रूल्स (Tax Rules) को समझने की आपकी गजब की क्षमता आपको कानूनी रूप से टैक्स बचाने में बड़ी मदद करेगी, जिससे आपके बिजनेस में अच्छी वित्तीय बचत होगी. जो लोग रिटेल बिजनेस (Retail Business) या फुटकर व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन ग्राहकों से भरा रहेगा. दुकान पर कस्टमर्स की भारी भीड़ उमड़ सकती है; ऐसे में अपनी इन्वेंट्री का सही और सटीक प्रबंधन आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

करियर के लिहाज से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके मिल सकते हैं. विशेष रूप से आईटी (IT) और डेटा एनालिसिस (Data Analysis) के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट (Foreign Project) मिल सकता है, जो आपके करियर ग्रोथ के नए रास्ते खोल देगा. जो लोग अपनी मुख्य नौकरी के साथ-साथ कोई पार्ट-टाइम जॉब (Part-time Job) कर रहे हैं, उन्हें आज थोड़े आत्मचिंतन से बड़ा लाभ होगा. आज रविवार की छुट्टी होने के बावजूद आप अपनी अद्भुत कार्यक्षमता से असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर देंगे और कुछ नया व प्रोडक्टिव (Productive) काम पूरा करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

हाइर स्टडीज (Higher Studies) के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गेम-चेंजर साबित हो सकता है. जो स्टूडेंट्स विदेश या बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP) या 'पर्सनल स्टेटमेंट' लिखने में लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनका राइटिंग फ्लो (Writing Flow) बहुत अच्छा रहेगा. आज आप अपनी लाइफ स्टोरी, अचीवमेंट्स और फ्यूचर गोल्स को पूरी स्पष्टता के साथ पेपर पर लिख पाएंगे, इसलिए आज अपनी हायर स्टडीज एप्लीकेशन पर काम जरूर पूरा करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज का दिन बेहद शांतिपूर्ण और सामंजस्य से भरा रहेगा. चंद्रमा के आपकी राशि में रहने से आपके स्वभाव में गंभीरता और शालीनता रहेगी, जिससे परिवार के सभी सदस्य आपसे प्रभावित होंगे. रविवार के दिन जीवनसाथी के साथ घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

आज आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों ही बेहतरीन स्थिति में रहेंगी. बौद्धिक विकास होने और करियर में मिल रहे सकारात्मक संकेतों से मन उत्साहित रहेगा. छुट्टी के दिन खुद को फ्रेश रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 1

अशु‌भ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से अक्षत, रोली और मिश्री मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें, इससे आपके मान-सम्मान में चार चांद लग जाएंगे.

FAQs

Q1. 12 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के जातकों को करियर में क्या बड़ा अवसर मिलेगा?

Ans. आज आईटी और डेटा एनालिसिस से जुड़े लोगों को कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है, साथ ही लक्ष्मी योग से नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या तरक्की के नए मौके मिलेंगे.

Q2. आज वृषभ राशि के व्यापारियों को किस तरह वित्तीय लाभ होगा?

Ans. नए टैक्स नियमों को समझकर आप टैक्स बचाने में सफल रहेंगे और रिटेलर्स के लिए इन्वेंट्री का सही मैनेजमेंट आज बंपर मुनाफा लेकर आएगा.

Q3. आज हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्या विशेष योग हैं?

Ans. आज छात्रों का राइटिंग फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे वे एडमिशन के लिए अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (SOP) और पर्सनल स्टेटमेंट बिना किसी रुकावट के बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे.

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