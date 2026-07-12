Aaj Ka Kark Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मृगशिरा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 11वें भाव (एकादश भाव) यानी लाभ स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण कर्क राशि वाले जातक आज बेहद कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे और आर्थिक रूप से दिन उन्नति दायक रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है. आपके मधुर व्यवहार और बेहतरीन डील्स से नए निवेशक (Investors) आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे बिजनेस के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े व्यापारियों की इंपोर्ट लागत आज कम होगी, जिसके कारण आप मार्केट में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहद किफायती कीमतों पर माल बेच पाएंगे. आज आपसी सम्मान और समझदारी से पार्टनर्स के साथ मिलकर लिए गए फैसले सफल होंगे; किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा और यह आपसी सहयोग आपके बिजनेस की प्रगति को तेज रफ्तार देगा, जिससे दोनों पक्षों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्तता और मिलाजुला असर लेकर आएगा. संडे (रविवार) के दिन भी कुछ जातकों को एक साथ कई प्रोजेक्ट्स हैंडल करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण मन में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि पहले कौन सा काम करें. काम का प्रेशर हर तरफ से आने की वजह से प्राथमिकताओं (Priorities) को तय करना आज थोड़ा मुश्किल साबित होगा. हालांकि, दूसरी तरफ नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह भी है कि आज ऑफिस में आपकी सैलरी बढ़ने (Salary Increment) को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है. कार्यक्षेत्र पर आपको सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे काम का दबाव धीरे-धीरे कम हो जाएगा. कुछ दफ्तरों में आज छुट्टी के दिन काम न के बराबर रहेगा, जिससे कर्मचारी आपस में गपशप करते और रिलैक्स महसूस करते नजर आएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामूहिक अध्ययन यानी ग्रुप स्टडी (Group Study) के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. हालांकि, छात्रों को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि ग्रुप स्टडी के दौरान पढ़ाई से ज़्यादा फालतू बातें न हों. इसके लिए एक सख्त एजेंडा बनाइए, पहले से ही टॉपिक डिसाइड करिए और टाइम-बॉक्सिंग तकनीक (Time-Boxing) का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई कीजिए. ऐसा करने से मुश्किल से मुश्किल विषय भी आज आसानी से समझ आ जाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आज बेहद सुखद और सकारात्मक रहेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) द्वारा दी गई किसी खास सलाह के आधार पर बड़ा लाभ कमा सकते हैं, इसलिए उनके सुझावों को हल्के में न लें. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल गहरा होगा, जिससे वीकेंड का माहौल आनंदमय बना रहेगा.

एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का काम हाथ में लेने के कारण आज सुबह के समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. हालांकि, शाम होते-होते काम पूरा होने पर आप रिलैक्स महसूस करेंगे. काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

सिल्वर (Silver) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. जल में लाल चंदन या लाल फूल जरूर मिलाएं. इसके अलावा जरूरतमंदों को गुड़ या गेहूं का दान करना आपके लिए करियर के सारे रास्ते खोल देगा.

FAQs

Q1. 12 जुलाई 2026 को कर्क राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा?

Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण नए निवेशक बिजनेस की तरफ आकर्षित होंगे, इंपोर्ट लागत में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल बेचने से बंपर मुनाफा होगा.

Q2. आज नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है?

Ans. आज रविवार को एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का दबाव आने से काम की प्राथमिकता तय करने में कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि सहकर्मियों के सहयोग से स्थिति संभल जाएगी.

Q3. छात्रों को आज ग्रुप स्टडी करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

Ans. छात्रों को आज ग्रुप स्टडी का पूरा फायदा उठाने के लिए फालतू बातों से बचना चाहिए और एक निश्चित एजेंडा व टाइम-बॉक्स तय करके ही पढ़ाई करनी चाहिए.

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