धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, बिजनेस में बड़े निवेश के योग

Kark Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, बिजनेस में बड़े निवेश के योग

Cancer Horoscope 12 July 2026: आज कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का बड़ा लाभ, जीवनसाथी की सलाह से होगा धन लाभ. जानें आज का पंचांग, बिजनेस, लव, करियर राशिफल, शुभ अंक-रंग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:08 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मृगशिरा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 11वें भाव (एकादश भाव) यानी लाभ स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण कर्क राशि वाले जातक आज बेहद कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे और आर्थिक रूप से दिन उन्नति दायक रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कर्क राशि के व्यापारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है. आपके मधुर व्यवहार और बेहतरीन डील्स से नए निवेशक (Investors) आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे बिजनेस के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से जुड़े व्यापारियों की इंपोर्ट लागत आज कम होगी, जिसके कारण आप मार्केट में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहद किफायती कीमतों पर माल बेच पाएंगे. आज आपसी सम्मान और समझदारी से पार्टनर्स के साथ मिलकर लिए गए फैसले सफल होंगे; किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा और यह आपसी सहयोग आपके बिजनेस की प्रगति को तेज रफ्तार देगा, जिससे दोनों पक्षों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्तता और मिलाजुला असर लेकर आएगा. संडे (रविवार) के दिन भी कुछ जातकों को एक साथ कई प्रोजेक्ट्स हैंडल करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण मन में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि पहले कौन सा काम करें. काम का प्रेशर हर तरफ से आने की वजह से प्राथमिकताओं (Priorities) को तय करना आज थोड़ा मुश्किल साबित होगा. हालांकि, दूसरी तरफ नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह भी है कि आज ऑफिस में आपकी सैलरी बढ़ने (Salary Increment) को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है. कार्यक्षेत्र पर आपको सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे काम का दबाव धीरे-धीरे कम हो जाएगा. कुछ दफ्तरों में आज छुट्टी के दिन काम न के बराबर रहेगा, जिससे कर्मचारी आपस में गपशप करते और रिलैक्स महसूस करते नजर आएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामूहिक अध्ययन यानी ग्रुप स्टडी (Group Study) के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. हालांकि, छात्रों को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि ग्रुप स्टडी के दौरान पढ़ाई से ज़्यादा फालतू बातें न हों. इसके लिए एक सख्त एजेंडा बनाइए, पहले से ही टॉपिक डिसाइड करिए और टाइम-बॉक्सिंग तकनीक (Time-Boxing) का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई कीजिए. ऐसा करने से मुश्किल से मुश्किल विषय भी आज आसानी से समझ आ जाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आज बेहद सुखद और सकारात्मक रहेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) द्वारा दी गई किसी खास सलाह के आधार पर बड़ा लाभ कमा सकते हैं, इसलिए उनके सुझावों को हल्के में न लें. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल गहरा होगा, जिससे वीकेंड का माहौल आनंदमय बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का काम हाथ में लेने के कारण आज सुबह के समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. हालांकि, शाम होते-होते काम पूरा होने पर आप रिलैक्स महसूस करेंगे. काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. जल में लाल चंदन या लाल फूल जरूर मिलाएं. इसके अलावा जरूरतमंदों को गुड़ या गेहूं का दान करना आपके लिए करियर के सारे रास्ते खोल देगा.

FAQs

Q1. 12 जुलाई 2026 को कर्क राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा?
Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण नए निवेशक बिजनेस की तरफ आकर्षित होंगे, इंपोर्ट लागत में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल बेचने से बंपर मुनाफा होगा.

Q2. आज नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है?
Ans. आज रविवार को एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का दबाव आने से काम की प्राथमिकता तय करने में कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि सहकर्मियों के सहयोग से स्थिति संभल जाएगी.

Q3. छात्रों को आज ग्रुप स्टडी करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
Ans. छात्रों को आज ग्रुप स्टडी का पूरा फायदा उठाने के लिए फालतू बातों से बचना चाहिए और एक निश्चित एजेंडा व टाइम-बॉक्स तय करके ही पढ़ाई करनी चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 05:08 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kark Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, बिजनेस में बड़े निवेश के योग
Kark Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, बिजनेस में बड़े निवेश के योग
राशिफल
Mithun Rashifal 12 July 2026: मिथुन राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, टैक्स और निवेश के मामलों में आ सकती है रुकावट
Mithun Rashifal 12 July 2026: मिथुन राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, टैक्स और निवेश के मामलों में आ सकती है रुकावट
राशिफल
Vrishabha Rashifal 12 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा विदेशी प्रोजेक्ट, लक्ष्मी योग से बढ़ेगा बैंक बैलेंस
Vrishabha Rashifal 12 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा विदेशी प्रोजेक्ट, लक्ष्मी योग से बढ़ेगा बैंक बैलेंस
राशिफल
Mesh Rashifal 12 July 2026: आज मेष राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी-वृद्धि योग का महालाभ, इंटरनेशनल बिजनेस से होगा बड़ा मुनाफा
Mesh Rashifal 12 July 2026: आज मेष राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी-वृद्धि योग का महालाभ, इंटरनेशनल बिजनेस से होगा बड़ा मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
बॉलीवुड
Saturday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
स्पोर्ट्स
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
Thief Viral Video: गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
Home Tips
Home Cleaning Tips : घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
शिक्षा
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget