Aaj Ka Mesh Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक वृषभ राशि (द्वितीय भाव) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नैतिक मूल्यों को पूरा करने और आर्थिक उन्नति पाने का है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया है. सरकार की तरफ से मिली कुछ विशेष छूटों या नीतियों का सीधा फायदा आज आपके बिजनेस को मिलेगा, जिससे आपके सेक्टर में आपको बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. व्यापार से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको मिल सकती हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई सफलता की ओर बढ़ाएंगी. आज वृद्धि और लक्ष्मी योग का विशेष साथ मिलने से बिजनेसमैन किसी बड़ी इंटरनेशनल प्लानिंग या विदेशी व्यापारिक सौदे में शामिल हो सकते हैं, जो भविष्य में आपके टर्नओवर को कई गुना बढ़ा देगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र पर सकारात्मक और आसान बीतने वाला है. वर्कप्लेस पर आपके सभी कामकाज समय पर पूरे हो पाएंगे और काम में आपका पूरा मन लगेगा. ऑफिस में आपकी अनोखी क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) की तारीफ होगी, जिसके चलते सीनियर्स आपको कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. जो लोग रविवार के दिन भी किसी कारणवश वर्क-फ्रॉम-होम (Work From Home) कर रहे हैं, उन्हें आज घर पर बच्चों और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी के कारण काम पर फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप हेडफोन लगाकर घर के किसी एकांत कोने में जाकर अपना काम पूरा करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. आज का दिन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स (Presentation Skills) और पब्लिक स्पीकिंग (Public Speaking) की प्रैक्टिस करने के लिए सर्वोत्तम है. छात्र आज आईने (मिरर) के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें या अपना वीडियो रिकॉर्ड करें; इससे आपका कॉन्फिडेंस सूर्य देव की तरह चमकेगा, जो भविष्य में आपके वाइवा और जॉब इंटरव्यू में बेहद काम आएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

चूंकि आज रविवार है और छुट्टी का दिन है, इसलिए आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. आज आपको अपने परिवार के साथ बेहतरीन क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. आप अपने घर के सदस्यों के साथ बाहर किसी पिकनिक पर जा सकते हैं या घर पर ही कोई मजेदार एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं. बच्चों के साथ खेलें और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने निकलें, इससे आपसी रिश्तों में नयापन और मिठास आएगी.

आज आपकी सेहत काफी अच्छी और मजबूत बनी रहेगी. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद रिलैक्स और खुशमिजाज महसूस करेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय आपके तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा, जिससे आप नए सप्ताह की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)

रेड (Red) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में लाल फूल और रोली मिलाकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और चींटियों को चीनी मिश्रित आटा डालें, इससे आपके जीवन में मान-सम्मान और धन की वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 12 जुलाई 2026 को मेष राशि के व्यापारियों के लिए क्या बड़े योग हैं?

Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण मेष राशि के व्यापारियों को सरकारी छूट का सीधा लाभ मिलेगा और किसी इंटरनेशनल बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा बनने से बड़ा मुनाफा होगा.

Q2. आज मेष राशि के स्टूडेंट्स को करियर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. आज छात्रों को अपनी पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूत करने के लिए आईने के सामने या वीडियो रिकॉर्ड करके अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

Q3. आज के दिन मेष राशि वालों के लिए शुभ समय और शुभ दिशा कौन सी है?

Ans. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे उत्तम है, तथा आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ रहेगा.

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