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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 12 July 2026: आज मेष राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी-वृद्धि योग का महालाभ, इंटरनेशनल बिजनेस से होगा बड़ा मुनाफा

Mesh Rashifal 12 July 2026: आज मेष राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी-वृद्धि योग का महालाभ, इंटरनेशनल बिजनेस से होगा बड़ा मुनाफा

Aries Horoscope 12 July 2026: आज मेष राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, इंटरनेशनल बिजनेस से होगा बड़ा धन लाभ. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 04:50 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक वृषभ राशि (द्वितीय भाव) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नैतिक मूल्यों को पूरा करने और आर्थिक उन्नति पाने का है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया है. सरकार की तरफ से मिली कुछ विशेष छूटों या नीतियों का सीधा फायदा आज आपके बिजनेस को मिलेगा, जिससे आपके सेक्टर में आपको बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. व्यापार से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको मिल सकती हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई सफलता की ओर बढ़ाएंगी. आज वृद्धि और लक्ष्मी योग का विशेष साथ मिलने से बिजनेसमैन किसी बड़ी इंटरनेशनल प्लानिंग या विदेशी व्यापारिक सौदे में शामिल हो सकते हैं, जो भविष्य में आपके टर्नओवर को कई गुना बढ़ा देगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र पर सकारात्मक और आसान बीतने वाला है. वर्कप्लेस पर आपके सभी कामकाज समय पर पूरे हो पाएंगे और काम में आपका पूरा मन लगेगा. ऑफिस में आपकी अनोखी क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) की तारीफ होगी, जिसके चलते सीनियर्स आपको कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. जो लोग रविवार के दिन भी किसी कारणवश वर्क-फ्रॉम-होम (Work From Home) कर रहे हैं, उन्हें आज घर पर बच्चों और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी के कारण काम पर फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप हेडफोन लगाकर घर के किसी एकांत कोने में जाकर अपना काम पूरा करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. आज का दिन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स (Presentation Skills) और पब्लिक स्पीकिंग (Public Speaking) की प्रैक्टिस करने के लिए सर्वोत्तम है. छात्र आज आईने (मिरर) के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें या अपना वीडियो रिकॉर्ड करें; इससे आपका कॉन्फिडेंस सूर्य देव की तरह चमकेगा, जो भविष्य में आपके वाइवा और जॉब इंटरव्यू में बेहद काम आएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

चूंकि आज रविवार है और छुट्टी का दिन है, इसलिए आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. आज आपको अपने परिवार के साथ बेहतरीन क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. आप अपने घर के सदस्यों के साथ बाहर किसी पिकनिक पर जा सकते हैं या घर पर ही कोई मजेदार एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं. बच्चों के साथ खेलें और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने निकलें, इससे आपसी रिश्तों में नयापन और मिठास आएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत काफी अच्छी और मजबूत बनी रहेगी. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद रिलैक्स और खुशमिजाज महसूस करेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय आपके तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा, जिससे आप नए सप्ताह की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ कर पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में लाल फूल और रोली मिलाकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और चींटियों को चीनी मिश्रित आटा डालें, इससे आपके जीवन में मान-सम्मान और धन की वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 12 जुलाई 2026 को मेष राशि के व्यापारियों के लिए क्या बड़े योग हैं?
Ans. आज लक्ष्मी और वृद्धि योग के कारण मेष राशि के व्यापारियों को सरकारी छूट का सीधा लाभ मिलेगा और किसी इंटरनेशनल बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा बनने से बड़ा मुनाफा होगा.

Q2. आज मेष राशि के स्टूडेंट्स को करियर ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. आज छात्रों को अपनी पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूत करने के लिए आईने के सामने या वीडियो रिकॉर्ड करके अभ्यास करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

Q3. आज के दिन मेष राशि वालों के लिए शुभ समय और शुभ दिशा कौन सी है?
Ans. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे उत्तम है, तथा आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:50 AM (IST)
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