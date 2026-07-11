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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत

विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत

Shubman Gill Wimbledon Outfit Price: भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल विंबलडन (Wimbledon) में दिखे थे. वह डैशिंग लुक में इस मेगा इवेंट में नजर आए थे. गिल के आउट फिट की कीमत आपके होश उड़ा देगी.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 11 Jul 2026 11:09 PM (IST)
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भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill)  शुक्रवार, 10 जुलाई को विंबलडन (Wimbledon 2026) देखने पहुंचे थे. गिल इस मेगा इवेंट में रॉयल बॉक्स में बैठे नजर आए. उनका लुक बेहद स्टाइलिश था. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं. फैंस को उनका लुक काफी पसंद आ रहा है. इसके बाद से शुभमन गिल के विंबलडन आउटफिट की चर्चा होने लगी. फैंस उनके आउटफिट की कीमत भी जानना चाह रहे हैं. ऐसे में यहां हम आपको उनके आउटफिट की पूरी कीमत बताते हैं. 

विंबलडन ने भी शुभमन गिल की तस्वीर अपने आधिकारिक पेज पर शेयर कीं, जिसमें वह टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर के साथ नजर आए. फैंस को उनकी यह तस्वीर काफी पसंद आई और कुछ ही मिनट में तस्वीर पर लाइक हजारों तक पहुंच गई. 

शुभमन गिल के विंबलडन आउटफिट की कीमत

शुभमन गिल विंबलडन देखने सूट-बूट में पहुंचे थे. शूज़ से लेकर घड़ी और ब्लेजर, हर एक चीज गिल के आउटफिट की काफी एक्सपेंसिव है. गिल ने राल्फ लॉरेन (Ralph Lauren) का ब्लेजर पहना हुआ था, जिसकी कीमत 3.4 लाख रुपये है. उन्होंने राल्फ लॉरेन की ही शर्ट पहन रखी थी, जिसकी कीमत 17 हजार रुपये है. गिल ने राल्फ लॉरेन की ट्राउजर पहनी हुई थी, जो 77 हजार रुपये की है.  

फैंस को गिल के सनग्लासेस भी काफी पसंद आए. उन्होंने कार्टियर (Cartier) के सनग्लासेस पहने थे, जिसका प्राइस 1.03 लाख रुपये है. शुभमन गिल की घड़ी भी काफी चर्चा में है. विंबलडन में गिल स्टाइलिश घड़ी पहनकर गए थे. फैंस को उनकी घड़ी काफी पसंद आई. वह रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना घड़ी पहने हुए थे, जिसकी कीमत 90 लाख रुपये है. गिल ने क्रिस्टियन लॉबोटिन (Christian Louboutin) के लोफर शूज़ पहने हुए थे, जो 85 हजार रुपये के थे. शुभमन गिल के पूरे आउटफिट की कीमत 96 लाख रुपये थी.   

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Published at : 11 Jul 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Wimbledon SHUBMAN GILL 2026 Wimbledon
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