वास्तु शास्त्र

Vastu Tips: दूसरों के साथ कभी शेयर न करें अपनी ये 5 पर्सनल चीज, वरना..

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का संबंध हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है. वास्तु के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत चीजों को दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए. इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का संबंध हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है. वास्तु के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत चीजों को दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए. इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

वास्तु शास्त्र

1/6
सगाई की अंगूठी- सगाई की अंगूठी मजबूत बंधन और प्रेम का प्रतीक है. अपनी इस खास चीज को भूलकर भी दूसरों के साथ शेयर न करें. ऐसा करने से पार्टनर के साथ रिश्तों में तनाव और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है.
सगाई की अंगूठी- सगाई की अंगूठी मजबूत बंधन और प्रेम का प्रतीक है. अपनी इस खास चीज को भूलकर भी दूसरों के साथ शेयर न करें. ऐसा करने से पार्टनर के साथ रिश्तों में तनाव और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है.
2/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत चीजें दूसरों के साथ भूलकर भी शेयर नहीं करनी चाहिए. वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते, आर्थिक स्थिति और सुख-संपन्नता पर पड़ सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत चीजें दूसरों के साथ भूलकर भी शेयर नहीं करनी चाहिए. वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते, आर्थिक स्थिति और सुख-संपन्नता पर पड़ सकता है.
3/6
शादी का जोड़ा- विवाह का वस्त्र साडी या लहंगा जैसी चीजें कभी भी दूसरों के साथ शेयर न करें. ना ही दूसरों के शादी का पोशाक पहनना चाहिए. शादी के पोशान को शेयर करना से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और भावनाएं कमजोर हो सकती हैं.
शादी का जोड़ा- विवाह का वस्त्र साडी या लहंगा जैसी चीजें कभी भी दूसरों के साथ शेयर न करें. ना ही दूसरों के शादी का पोशाक पहनना चाहिए. शादी के पोशान को शेयर करना से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और भावनाएं कमजोर हो सकती हैं.
4/6
झाड़ू- हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में झाडू को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. इसलिए अपने घर की झाड़ू दूसरों को कभी न दें. ऐसा करने से घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है.
झाड़ू- हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में झाडू को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. इसलिए अपने घर की झाड़ू दूसरों को कभी न दें. ऐसा करने से घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है.
5/6
घड़ी- घड़ी को समय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. अगर आप अपने हाथ की घड़ी किसी दूसरे को देते हैं तो इसका नकारात्मक असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है. साथ ही इससे समय प्रबंधन भी प्रभावित होता है.
घड़ी- घड़ी को समय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है. अगर आप अपने हाथ की घड़ी किसी दूसरे को देते हैं तो इसका नकारात्मक असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है. साथ ही इससे समय प्रबंधन भी प्रभावित होता है.
6/6
ताला चाबी- घर का ताला या चाबी दूसरों को देना बहुत ही अशुभ माना गया है. अपने घर या अलमारी की चाबी भी किसी को देने से बचें. चाबी को गृह संपत्ति पर नियंत्रण का प्रतीक माना गया है. अगर आप दूसरों को अपने घर का ताला या चाबी देते हैं तो इससे आर्थिक नुकसान, चोरी या धन रुकने जैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं.
ताला चाबी- घर का ताला या चाबी दूसरों को देना बहुत ही अशुभ माना गया है. अपने घर या अलमारी की चाबी भी किसी को देने से बचें. चाबी को गृह संपत्ति पर नियंत्रण का प्रतीक माना गया है. अगर आप दूसरों को अपने घर का ताला या चाबी देते हैं तो इससे आर्थिक नुकसान, चोरी या धन रुकने जैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं.
Published at : 23 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Jyotish Tips Vastu Tips Vastu Shastra

इंडिया
Mohan Bhagwat Remark: 'हिंदुओं के बिना दुनिया...', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, रोम-ग्रीस का जिक्र क्यों किया?
'हिंदुओं के बिना दुनिया...', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, रोम-ग्रीस का जिक्र क्यों किया?
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
