ताला चाबी- घर का ताला या चाबी दूसरों को देना बहुत ही अशुभ माना गया है. अपने घर या अलमारी की चाबी भी किसी को देने से बचें. चाबी को गृह संपत्ति पर नियंत्रण का प्रतीक माना गया है. अगर आप दूसरों को अपने घर का ताला या चाबी देते हैं तो इससे आर्थिक नुकसान, चोरी या धन रुकने जैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं.