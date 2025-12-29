घर में पूजा करते समय इन वास्तु नियमों का करें पालन! जानें देवी-देवताओं की कृपा पाने के सरल तरीके

वास्तु के जानकार अनीष व्यास के मुताबिक, घर में पूजा करने का समय बनाएं. पूरे दिन 5 शुभ मुहूर्त होते हैं, जब आप भगवान की पूजा कर सकते हैं. पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए. इतनी सुबह उठ नहीं सकते हैं तो सुबह 9 या 10 बजे तक पूजा कर लें. इसके बाद शाम की पूजा रात में सोने से पहले करें. कहने का मतलब पूजा करने का समय निर्धारित करें.