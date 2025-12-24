शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है. ऐसे में नए साल के दिन घर में शिवलिंग स्थापित करके विशेष चीजों से उसका अभिषेक करें. यह सृष्टि की उत्पत्ति, संतुलन और अंत का संकेत देता है. इसकी पूजा से सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति मिलती है.