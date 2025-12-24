एक्सप्लोरर
Vastu Tips For Shivling: वास्तु अनुसार शिवलिंग स्थापना से नए साल में खुलेंगे भाग्य के द्वार
Vastu Tips For Shivling: मान्यता है कि नए साल पर घर में शिवलिंग की स्थापना और अभिषेक से धन-समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. आइए जानते हैं वास्तु अनुसार शिवलिंग की दिशा और नियम.
शिवलिंग अभिषेक नियम
1/6
2/6
Published at : 24 Dec 2025 12:24 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
10 Photos
नया साल 2026 आने से पहले घर में लाएं ये 9 चीजें! तनाव दूर होने के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी दूर
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Tips: खाने की थाली भी तय करती है आपका भाग्य! वस्तुशास्त्र के 6 नियम जानें
वास्तु शास्त्र
6 Photos
क्या फ्रिज के ऊपर रखे पैसे धीरे-धीरे कर सकते हैं आर्थिक नुकसान? जानें क्या कहता है वस्तुशास्त्र
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion