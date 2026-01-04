हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वास्तु के अनुसार नए साल में कैलेंडर लगाने की सही दिशा जानें और पाएं सौभाग्य और समृद्धि!

वास्तु के अनुसार नए साल में कैलेंडर लगाने की सही दिशा जानें और पाएं सौभाग्य और समृद्धि!

Vastu for Calendar Right Direction: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में हर कोई अपने घरों में नया कैलेंडर लगाता है. लेकिन कैलेंडर लगाने के लिए वास्तु से जुड़ी सही दिशा का पालन जरूर करना चाहिए.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 04 Jan 2026 04:51 PM (IST)
Vastu for Calendar Right Direction: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में हर कोई अपने घरों में नया कैलेंडर लगाता है. लेकिन कैलेंडर लगाने के लिए वास्तु से जुड़ी सही दिशा का पालन जरूर करना चाहिए.

वास्तु के अनुसार कैलेंडर की सही दिशा

1/9
नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. हर किसी ने नववर्ष को अपने-अपने तरीके से मनाया. कई लोगों ने घरों में नया कैलेंडर लगाया, ताकि वर्ष भर के संपूर्ण त्योहारों और छुट्टियों की तारीख को याद रखा जा सकें. कुछ लोग टेबल कैलेंडर पसंद करते हैं, जबकि कुछ वॉल कैलेंडर ज्यादा प्यारे लगते हैं.
नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. हर किसी ने नववर्ष को अपने-अपने तरीके से मनाया. कई लोगों ने घरों में नया कैलेंडर लगाया, ताकि वर्ष भर के संपूर्ण त्योहारों और छुट्टियों की तारीख को याद रखा जा सकें. कुछ लोग टेबल कैलेंडर पसंद करते हैं, जबकि कुछ वॉल कैलेंडर ज्यादा प्यारे लगते हैं.
2/9
हालांकि कैलेंडर को लेकर एक आम गलती जो अधिकतर लोग करने में नहीं चुकते हैं. सही दिशा या स्थान का ध्यान रखें बिना ही दीवार पर लगा देते हैं. जबकि वास्तु शास्त्र में कैलेंडर लगाने के लिए आदर्श स्थान के बारे में बताया गया है.यदि आपने नववर्ष का कैलेंडर खरीदा है, तो यह सुनिश्चित करें कि ये सही ढंग से लगा हो.
हालांकि कैलेंडर को लेकर एक आम गलती जो अधिकतर लोग करने में नहीं चुकते हैं. सही दिशा या स्थान का ध्यान रखें बिना ही दीवार पर लगा देते हैं. जबकि वास्तु शास्त्र में कैलेंडर लगाने के लिए आदर्श स्थान के बारे में बताया गया है.यदि आपने नववर्ष का कैलेंडर खरीदा है, तो यह सुनिश्चित करें कि ये सही ढंग से लगा हो.
Published at : 04 Jan 2026 04:51 PM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra New Year 2026

