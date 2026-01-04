एक्सप्लोरर
वास्तु के अनुसार नए साल में कैलेंडर लगाने की सही दिशा जानें और पाएं सौभाग्य और समृद्धि!
Vastu for Calendar Right Direction: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में हर कोई अपने घरों में नया कैलेंडर लगाता है. लेकिन कैलेंडर लगाने के लिए वास्तु से जुड़ी सही दिशा का पालन जरूर करना चाहिए.
वास्तु के अनुसार कैलेंडर की सही दिशा
1/9
2/9
Published at : 04 Jan 2026 04:51 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
9 Photos
वास्तु के अनुसार नए साल में कैलेंडर लगाने की सही दिशा जानें और पाएं सौभाग्य और समृद्धि!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर के फ्रिज पर रखी दवाई राहुल के लिए बनी बीमारी की वजह, आप न करें ये 5 गलतियां
वास्तु शास्त्र
7 Photos
घर में पूजा करते समय इन वास्तु नियमों का करें पालन! जानें देवी-देवताओं की कृपा पाने के सरल तरीके
वास्तु शास्त्र
8 Photos
Vastu Tips For Office: कॉर्पोरेट लाइफ में सफलता और समृद्धि के लिए वास्तु से जुड़े 8 असरदार उपाय!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Tips 2026: नया साल पर चाहते हैं सुख और समृद्धि? तो घर के लिए इन वास्तु सिद्धांतों का रखें ध्यान!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'
Advertisement
वास्तु शास्त्र
9 Photos
वास्तु के अनुसार नए साल में कैलेंडर लगाने की सही दिशा जानें और पाएं सौभाग्य और समृद्धि!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर के फ्रिज पर रखी दवाई राहुल के लिए बनी बीमारी की वजह, आप न करें ये 5 गलतियां
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion