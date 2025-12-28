वास्तु शास्त्र के मुताबिक, रसोईघर में रखी चीजों का आर्थिक स्थिति, ऊर्जा और सुख-समृद्धि पर गहरा पड़ता है. रसोई में रखी कुछ चीजें तेजी से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और धन हानि का कारण बन सकती हैं. इसलिए आपके किचन में भी ये चीजें हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें.