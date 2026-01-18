हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर खरीदने से पहले जान लें! वास्तु के ये 4 नियम, वरना खरमास के बाद भी होगा नुकसान!

Vastu Tips for Home: खरमास खत्म होने के बाद कई लोग नया घर खरीदने के साथ प्रॉपर्टी खरीदेंगे. ऐसे में नए घर को लेते समय कुछ पहलूओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि वास्तु दोष से बचा जा सकेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Jan 2026 12:49 PM (IST)
घर खरीदने के वास्तु नियम

1/5
हिंदू परंपराओं में वास्तु शास्त्र की अहम भूमिका है. भूमि खरीदने से लेकर घर बनाने तक और उसमें प्रवेश करने से जुड़ी रीति-रिवाजों तक जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है. वास्तु से जुड़े इन नियमों की अनदेखी करने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप खरमास के अशुभ काल के बाद घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो वास्तु के इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.
2/5
घर या प्रॉपर्टी का चुनाव करते समय सुनिश्चित करें कि, श्मशान घाट आस-पास न हो, क्योंकि ये क्षेत्र आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, जो आपके नए घर की ऊर्जा को प्रभावित करने के साथ शांति और सद्धाव भंग कर सकते हैं.
Published at : 18 Jan 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra

