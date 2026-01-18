घर खरीदने से पहले जान लें! वास्तु के ये 4 नियम, वरना खरमास के बाद भी होगा नुकसान!

हिंदू परंपराओं में वास्तु शास्त्र की अहम भूमिका है. भूमि खरीदने से लेकर घर बनाने तक और उसमें प्रवेश करने से जुड़ी रीति-रिवाजों तक जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है. वास्तु से जुड़े इन नियमों की अनदेखी करने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप खरमास के अशुभ काल के बाद घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो वास्तु के इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.