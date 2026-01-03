हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: घर के फ्रिज पर रखी दवाई राहुल के लिए बनी बीमारी की वजह, आप न करें ये 5 गलतियां

Vastu Tips: घर के फ्रिज पर रखी दवाई राहुल के लिए बनी बीमारी की वजह, आप न करें ये 5 गलतियां

Vastu Tips: आमतौर पर घरों में फ्रिज पर कई सामान रखा देखा होगा, यही सामान व्यक्ति के दुर्भाग्य, दरिद्रता का कारण बन सकता है, फ्रिज पर दवाई के अलावा कौन सी चीजें नहीं रखना चाहिए जानिए.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 03 Jan 2026 11:21 AM (IST)
Vastu Tips: आमतौर पर घरों में फ्रिज पर कई सामान रखा देखा होगा, यही सामान व्यक्ति के दुर्भाग्य, दरिद्रता का कारण बन सकता है, फ्रिज पर दवाई के अलावा कौन सी चीजें नहीं रखना चाहिए जानिए.

वास्तु टिप्स

1/5
फ्रिज को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है इस पर कभी जल तत्व की चीजें जैसे फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए. इससे घर में क्लेश बढ़ते हैं और परिवार में अशांति आती है.
फ्रिज को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है इस पर कभी जल तत्व की चीजें जैसे फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए. इससे घर में क्लेश बढ़ते हैं और परिवार में अशांति आती है.
2/5
वास्तु के अनुसार फ्रिज पर कभी दवाई नहीं रखना चाहिए.ऐसा करने पर घर के लोगों को बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता. सेहत ठीक होने की बजाय बिगड़ सकती है.
वास्तु के अनुसार फ्रिज पर कभी दवाई नहीं रखना चाहिए.ऐसा करने पर घर के लोगों को बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता. सेहत ठीक होने की बजाय बिगड़ सकती है.
Published at : 03 Jan 2026 11:21 AM (IST)
