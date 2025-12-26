हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips 2026: नया साल पर चाहते हैं सुख और समृद्धि? तो घर के लिए इन वास्तु सिद्धांतों का रखें ध्यान!

Vastu Tips 2026: नया साल पर चाहते हैं सुख और समृद्धि? तो घर के लिए इन वास्तु सिद्धांतों का रखें ध्यान!

Vastu Tips 2026: नया साल 2026 पर वास्तु के सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने घर में कुछ सामान्य से बदलाव करने पर आप बड़े बदलाव महसूस करने के साथ वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Vastu Tips 2026: नया साल 2026 पर वास्तु के सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने घर में कुछ सामान्य से बदलाव करने पर आप बड़े बदलाव महसूस करने के साथ वास्तु दोष की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

वास्तु टिप्स 2026

1/6
नया साल 2026 आने में अब गिनती के ही कुछ दिन बाकी हैं. ऐसे में वास्तु से जुड़े सिद्धांतों को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है. ऐसा करने से आने वाले वर्ष में खुशियां बरकरार रहेंगी. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जरूरी टिप्स के बारे में.
नया साल 2026 आने में अब गिनती के ही कुछ दिन बाकी हैं. ऐसे में वास्तु से जुड़े सिद्धांतों को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है. ऐसा करने से आने वाले वर्ष में खुशियां बरकरार रहेंगी. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जरूरी टिप्स के बारे में.
2/6
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, रोसाई में खाना बनाने की सही दिशा अग्नि दिशा या दक्षिण-पूर्व दिशा मानी जाती है. इसलिए, किचन में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा और गेस इसी दिशा में होना चाहिए. उत्तर या पश्चिम दिशाओं में रखने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, रोसाई में खाना बनाने की सही दिशा अग्नि दिशा या दक्षिण-पूर्व दिशा मानी जाती है. इसलिए, किचन में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा और गेस इसी दिशा में होना चाहिए. उत्तर या पश्चिम दिशाओं में रखने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
Published at : 26 Dec 2025 04:17 PM (IST)
New Year Vastu Shastra Vastu Shastra For Home Vastu Tips 2026

