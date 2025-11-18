हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रBedroom Vastu Tips: घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए जानें बेडरूम फर्नीचर रखने के आसान उपाय

Bedroom Vastu Tips: बेडरूम में फर्नीचर गलत दिशा में रखा तो घर में आएगी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और नींद में बाधा. जानें आसान वास्तु टिप्स से सुख-शांति और खुशहाली का माहौल.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 18 Nov 2025 10:51 AM (IST)
बेडरूम फर्नीचर से बढ़े सुख-शांति

बेडरूम वह जगह है जहां मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है. अगर इस कमरे में फर्नीचर वास्तु के अनुसार न रखा जाए, तो तनाव, थकान और अनचाही नकारात्मक ऊर्जा घर में आने लगती है. वास्तु के कुछ आसान नियम अपनाकर आप अपने बेडरूम को ज्यादा शांत, सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं. आइए जानते हैं बेडरूम फर्नीचर के महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स-
वास्तु के अनुसार मुख्य बेडरूम घर के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में होना चाहिए. यह दिशा स्थिरता, विश्वास और परिवार में सामंजस्य बढ़ाती है. उत्तर-पूर्व दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए क्योंकि वह दिशा पूजा और आध्यात्मिक स्थान के लिए मानी जाती है.
अपना बिस्तर दक्षिण या पूर्व दिशा में ही रखें. बिस्तर कभी भी सीधे दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए. इससे मानसिक शांति प्रभावित होती है और नींद में बाधा आती है. सही दिशा में रखा बिस्तर गहरी, शांत और आरामदायक नींद देता है.
अलमारी, कपबोर्ड और भारी फर्नीचर हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखें. यह कमरे की ऊर्जा को स्थिर करता है और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व मानसिक संतुलन पर सकारात्मक असर डालता है.
बेडरूम का दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुलना चाहिए. चरमराते दरवाज़े नकारात्मकता और तनाव का संकेत माने जाते हैं. सुनिश्चित करें कि दरवाज़ा आसानी से और पूरी तरह खुले. यह नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है.
जब भी कमरे का दरवाज़ा खोलें, उसे 90 डिग्री तक खोलें. यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप नई संभावनाओं, खुशियों और अच्छे अवसरों के लिए तैयार हैं. बेडरूम का दरवाज़ा मुख्य दरवाज़े से छोटा होना चाहिए.
वास्तु मानता है कि बेडरूम का दरवाज़ा मुख्य प्रवेश-द्वार से बड़ा नहीं होना चाहिए. यह घर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रखता है और परिवार में सामंजस्य बढ़ाता है. फर्नीचर के आसपास की जगह खाली रखें. बिखराव और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है.
Published at : 18 Nov 2025 10:51 AM (IST)
Bedroom Vastu Tips Furniture Arrangement Vastu Shastra Guidelines

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

