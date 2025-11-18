बेडरूम वह जगह है जहां मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है. अगर इस कमरे में फर्नीचर वास्तु के अनुसार न रखा जाए, तो तनाव, थकान और अनचाही नकारात्मक ऊर्जा घर में आने लगती है. वास्तु के कुछ आसान नियम अपनाकर आप अपने बेडरूम को ज्यादा शांत, सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं. आइए जानते हैं बेडरूम फर्नीचर के महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स-