शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं. वे अपनी ब्लॉकबस्ट फिल्मों और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा, अपने जबरदस्त आईक्यू लेवल को लेकर भी खूब पसंद किए जाते हैं. दशकों से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे एक्टर को काम की लगभग हर ट्रिक पता है. इसलिए, कई यंग स्टार्स अक्सर उनसे सलाह लेते हैं या गाइडेंस के लिए किंग खान की तरफ देखते हैं. ‘कॉल मी बे’ स्टार अनन्या पांडे को भी बॉलीवुड के प्यारे बादशाह से एक सलाह मिली, जिसमें बताया गया है कि एक्टर स्क्रीन पर कुछ सबसे मुश्किल भावनाओं को भी आसानी से कैसे दिखाते हैं.

अनन्या पांडे को शाहरुख खान ने दी थी ये सलाह

अनन्या पांडे हाल ही में IFP सीजन 15 में शामिल हुईं थीं. इसी दौरान, उन्होंने शाहरुख खान द्वारा दी गई एक सलाह शेयर की. उन्होंने बताया कि किंग खान ने उन्हें किसी की मौत वाले सीन में खूबसूरती से और नैचुरली इमोशन दिखाने का फॉर्मूला बताया था.

अनन्या ने कहा, “शाहरुख सर ने असल में मुझसे एक बार कहा था… हो सकता है मैं यह पूरी तरह गलत कह रही हूं लेकिन मुझे यही याद है, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि जब कोई सीन हो जहां कोई मर जाए, तो उस इंसान के मरने के बारे में सोचने के बजाय, यह सोचो कि उस इंसान के बिना ज़िंदगी कैसी होगी.” उन्होंने आगे कहा, “ज़िंदगी जारी रखने के बारे में सोचो, लेकिन वह इंसान अब वहां नहीं है. या उस इंसान के साथ बिताए खुशी के पलों के बारे में सोचो, और इससे तुम दुखी हो जाओगे."

कजिन अहान पांडे को लेकर सुनाया किस्सा

उसी सेशन के दौरान, अनन्या ने एक और पर्सनल किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने उस समय के बारे में बताया जब उनके कज़िन अहान पांडे ने अपनी डेब्यू फ़िल्म 'सैयारा' की रिलीज़ से ठीक पहले उनसे कॉन्टैक्ट किया था. उन्होंने बताया कि वह नर्वस थे और फिर कैसे सब कुछ अपने आप ठीक हो गया, और अहान घर-घर में जाना-माना नाम बन गए, और उनकी फिल्म 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई.

एक्ट्रेस ने कहा, "मेरे भाई अहान की फिल्म, सैयारा, उससे पहले भी, किसी को नहीं पता था कि यह फिल्म आ रही है. कोई अहान को नहीं जानता था. कोई अनीत को नहीं जानता था, और मुझे याद है कि फिल्म आने से 3-4 दिन पहले मैंने अहान से बात की थी. और वह बस ऐसे थे, 'मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी फिल्म देखेंगे.' और मैंने कहा, 'हां, हां, लोग इसे देखेंगे." उन्होंने याद करते हुए कहा, "फिर इसने 22 करोड़ कमाए, यह तो कमाल है! उन्होंने इतिहास रच दिया. समय बहुत बदल गया है. आपको सच में नहीं पता कि क्या चलेगा और क्या नहीं. इसलिए आपको सच में एक एक्टर के तौर पर अपना बेस्ट देना होगा. मेरे लिए, सक्सेस बस सबसे अच्छा एक्टर बनना होगा जो मैं बन सकती हूं."

अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म

अनन्या पांडे जल्द ही ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ में नज़र आएंगी. इस फिल्म में वे कार्तिक आर्यन के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी. ये एक रोम-कॉम है, जो लीड जोड़ी की केमिस्ट्री के लिए पहले से ही चर्चा में है।