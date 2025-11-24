एक्सप्लोरर
Vastu ShastraTips: घर की बालकनी में चिड़िया ने बनाया घोंसला, जानें क्या कहता है वास्तु?
Vastu Shastra Birds: अगर आपके घर में अचानक चिड़िया या तोता घोंसला बनाने लगे तो समझिए खुशखबरी करीब है, लेकिन कौआ या चमगादड़ दिख जाएं तो ये अनहोनी का इशारा माना जाता है. आइए जानें इन संकेतों का रहस्य.
घर में पक्षी: शुभ या खतरे का संकेत?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 24 Nov 2025 03:55 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को उपहार में देना आपके लिए होगा शुभ!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
जूते से जुड़ी ये गलतियां बनती हैं वास्तु दोष का कारण! जानिए इससे जुड़ी सावधानियां और नियम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं संसद की छत से छलांग लगा दूंगा'', जब धर्मेंद्र ने सियासत में भड़का दिए थे शोले
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
सब कुछ ठीक है? स्मृति मंधाना ने डिलीट किए सगाई के फोटो-वीडियो; पिता के बाद मंगेतर पलाश भी अस्पताल में भर्ती
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion