गौरैया सबसे शुभ मानी जाती है. घर में उसका घोंसला बनना सुख, समृद्धि और परिवार में खुशियां आने का प्रतीक है. गौरैया अगर अंडे दे दे, तो यह घर में बरकत बढ़ने का संकेत माना जाता है. वहीं मैना भी शुभ पक्षियों में शामिल है. इसका घर में आना प्रेम, सौहार्द और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ने का संकेत है. अगर मैना बार-बार घर के आसपास मंडराए, तो नकारात्मकता खत्म होती है.