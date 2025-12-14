इंटरव्यू में रुकावट डालते हैं बुध, सूर्य और राहु? जानिए कितना दोष ग्रहों का और कितना आपका?

जॉब के लिए बार-बार इंटरव्यू में फेल होते हैं, भले ही आप इस बात को जानते हैं कि आप काबिल हैं. ऐसे में हर बार अपनी स्किल्स को दोष देना या उसे कम समझना बंद कर दो. कई बार इसके पीछे ग्रहों का खेल भी होता है, जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है.