इंटरव्यू में रुकावट डालते हैं बुध, सूर्य और राहु? जानिए कितना दोष ग्रहों का और कितना आपका?

इंटरव्यू में रुकावट डालते हैं बुध, सूर्य और राहु? जानिए कितना दोष ग्रहों का और कितना आपका?

Job astrology: किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. अच्छा सक्षातकार देने के बावजूद नौकरी का न मिलना कई बार आपके स्किलस से ज्यादा ग्रहों के लिए जिम्मेदार होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Job astrology: किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. अच्छा सक्षातकार देने के बावजूद नौकरी का न मिलना कई बार आपके स्किलस से ज्यादा ग्रहों के लिए जिम्मेदार होता है.

जॉब इंटरव्यू पर एस्ट्रोलॉजी का असर

1/5
जॉब के लिए बार-बार इंटरव्यू में फेल होते हैं, भले ही आप इस बात को जानते हैं कि आप काबिल हैं. ऐसे में हर बार अपनी स्किल्स को दोष देना या उसे कम समझना बंद कर दो. कई बार इसके पीछे ग्रहों का खेल भी होता है, जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है.
जॉब के लिए बार-बार इंटरव्यू में फेल होते हैं, भले ही आप इस बात को जानते हैं कि आप काबिल हैं. ऐसे में हर बार अपनी स्किल्स को दोष देना या उसे कम समझना बंद कर दो. कई बार इसके पीछे ग्रहों का खेल भी होता है, जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है.
2/5
ज्योतिषीय नजरिए से देखा जाए तो इंटरव्यू में बार-बार असफलता का सामना करने से आत्म विश्वास और एनर्जी दोनों डाउन हो जाती है. इसके पीछे बुध, सूर्य और राहु की एनर्जी काम करती है. जानते हैं ये तीन ही ग्रह इंटरव्यू में कैसा प्रभाव दिखाते हैं?
ज्योतिषीय नजरिए से देखा जाए तो इंटरव्यू में बार-बार असफलता का सामना करने से आत्म विश्वास और एनर्जी दोनों डाउन हो जाती है. इसके पीछे बुध, सूर्य और राहु की एनर्जी काम करती है. जानते हैं ये तीन ही ग्रह इंटरव्यू में कैसा प्रभाव दिखाते हैं?
Published at : 14 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Sun Interview Rahu Budh JOB Astrology

