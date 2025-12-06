एक्सप्लोरर
Budh Gochar 2025: वृश्चिक राशि में आए बुध, सबसे छोटे ग्रह के गोचर से इन राशियों के जीवन में आएगा भूचाल
Budh Transit 2025 in Vrishchik: शनिवार 6 दिसंबर को बुध का गोचर वृश्चिक राशि में होगा. बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन ऐसी राशियां हैं, जिनको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी.
Budh Transit 2025 in Vrishchik
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 05:38 AM (IST)
ग्रह गोचर
7 Photos
वृश्चिक राशि में आए बुध, सबसे छोटे ग्रह के गोचर से इन राशियों के जीवन में आएगा भूचाल
ग्रह गोचर
6 Photos
शुक्र-सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, मकर संक्रांति तक इन राशियों की रहेगी चांदी
ग्रह गोचर
6 Photos
शनि के बाद अब बुध मार्गी के लिए हो जाएं तैयार, नौकरी-पेशा वाले इन राशियों की भरने वाली है जेब
ग्रह गोचर
7 Photos
पहले शनि फिर बुध, एक के बाद एक ये दो ग्रह होंगे मार्गी, चमकेगा इन राशियों का भाग्य
ग्रह गोचर
6 Photos
500 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शनि-बुध एक साथ होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए शुभ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
बॉलीवुड
न्यू डैड विक्की कौशल ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, कीमत जान रह जाएंगे हक्के-बक्के
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion