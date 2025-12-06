हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Gochar 2025: वृश्चिक राशि में आए बुध, सबसे छोटे ग्रह के गोचर से इन राशियों के जीवन में आएगा भूचाल

Budh Gochar 2025: वृश्चिक राशि में आए बुध, सबसे छोटे ग्रह के गोचर से इन राशियों के जीवन में आएगा भूचाल

Budh Transit 2025 in Vrishchik: शनिवार 6 दिसंबर को बुध का गोचर वृश्चिक राशि में होगा. बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन ऐसी राशियां हैं, जिनको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Dec 2025 05:38 AM (IST)
Budh Transit 2025 in Vrishchik

दिसंबर में बुध ग्रह की चाल में कई बार बदलाव आएगा. बुध दो बार राशि परिवर्तन करेंगे और तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. जिसमें बुध का पहला गोचर आज 6 दिसंबर 2025 को होगा.
शनिवार 6 दिसंबर को बुध आज तुला राशि की यात्रा को विराम देते हुए वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. वृश्चिक राशि में बुध का गोचर रात 08 बजकर 52 मिनट पर होगा.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, बुध के वृश्चिक राशि में आने का प्रभाव राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं, जिनकी मुश्किलें बुध बढ़ा सकते हैं. इसलिए इन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.
मेष राशि- बुध का गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए टेंशन के अलार्म की तरह होगा. इस समय आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. खासकर आपको वाद-विवाद जैसी स्थिति से बचना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है.
सिंह राशि- बुध का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित नहीं होगा. इस दौरान आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर सकते हैं. यदि कोई नया कार्य या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही करें.
कन्या राशि- बुध का गोचर आपके लिए नुकसान का संकेत दे रहा है. इस दौरान अत्यधिक तनाव, शारीरिक परेशानी आदि का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सावधानी और धैर्य बनाए रखें. साथ ही भगवान गणेश की उपासना करें.
Published at : 06 Dec 2025 05:38 AM (IST)
Tags :
Mercury Transit Budh Dev Budh Gochar 2025 Budh Transit 2025 December 2025

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

