एक्सप्लोरर
Rahu Gochar 2026: साल 2026 में राहु का डबल गेम, मिथुन समेत 3 राशियों की नैया होगी पार, तो 2 राशियों पर गिरेगी गाज
Rahu Gochar 2026: राहु भौतिक सुख, भ्रम, अचानक धन लाभ या हानि, और जीवन में बड़े बदलावों का कारक है. 2026 में राहु का डबल गोचर होगा, जिससे मिथुन समेत 3 राशियों को विशेष लाभ मिलेगा.
राहु गोचर 2026
1/6
2/6
Published at : 12 Dec 2025 12:45 PM (IST)
ग्रह गोचर
6 Photos
साल 2026 में राहु का डबल गेम, मिथुन समेत 3 राशियों की नैया होगी पार, तो 2 राशियों पर गिरेगी गाज
ग्रह गोचर
6 Photos
महिलाओं के 16 श्रृंगार और 9 ग्रहों का गहरा संबंध, देता है मन को शांती और बढ़ाता है आत्मविश्वास!
ग्रह गोचर
6 Photos
Surya Gochar 2025: साल का अंतिम सूर्य गोचर कब? क्यों ये तुला, धनु और इन राशियों के लिए खास
ग्रह गोचर
7 Photos
वृश्चिक राशि में आए बुध, सबसे छोटे ग्रह के गोचर से इन राशियों के जीवन में आएगा भूचाल
ग्रह गोचर
6 Photos
शुक्र-सूर्य की युति से बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, मकर संक्रांति तक इन राशियों की रहेगी चांदी
ग्रह गोचर
6 Photos
शनि के बाद अब बुध मार्गी के लिए हो जाएं तैयार, नौकरी-पेशा वाले इन राशियों की भरने वाली है जेब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement
ग्रह गोचर
6 Photos
साल 2026 में राहु का डबल गेम, मिथुन समेत 3 राशियों की नैया होगी पार, तो 2 राशियों पर गिरेगी गाज
ग्रह गोचर
6 Photos
महिलाओं के 16 श्रृंगार और 9 ग्रहों का गहरा संबंध, देता है मन को शांती और बढ़ाता है आत्मविश्वास!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion