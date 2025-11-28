मिथुन राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाएगा. नई डील फाइनल हो सकती है. व्यापार में तेजी आएगी, नए ऑर्डर मिलेंगे. नौकरी में आपके काम की प्रशंसा होगी. वेतन वृद्धि के योग बनेंगे. धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में होगा.