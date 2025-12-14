यूपी से हरियाणा तक कोहरे का कहर, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में कम विजिबिलिटी की वजह से टकराए वाहन

उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक कोहरे का कोहराम है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के रेवाड़ी में कोहरे चलते सड़क हादसा हुआ है. दो राज्यों के अलग-अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में कई वाहन टकराकर क्षतिग्रस्त हुए हैं. सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं. वहीं हादसे बाद पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया.

ठंड और कोहरे की वजह से जहां एक तरफ जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, वहीं अब कोहरा सड़क हादसों की वजह बनता जा रहा है. बात करेंगे हरियाणा की. हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नेशनल हाईवे 352 डी पर कोहरे का कहर देखने को मिला है. रेवाड़ी के गांव गुरावड़ा के नजदीक भीषण सड़क हादसा हुआ है.

कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ हादसा

हादसे के संबंध बताया गया कि यहां कोहरे के कारण 3 से 4 बसों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है. पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे की वजह कम विजिबिलिटी मानी जा रही है. बताया यह भी गया कि बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी. सूत्रों के अनुसार, घायलों को उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में कराया गया भर्ती. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से टकराए आधा दर्जन वाहन

वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है. ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, कोहरे के चलते दादरी जीटी रोड पर आपस में आधा दर्जन वाहन टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गए.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर खुलवाया जाम

ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से हुए हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा. सूचना पर दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाने के प्रयास में जुट गई.पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को केन की मदद से साइड कराया. कोहरे की वजह से सड़क हादसों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है जो कहीं न कहीं चिंता का विषय है.