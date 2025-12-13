हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
January 2026: मकर राशि में चार ग्रहों का महासंगम, इन 3 राशियों के जीवन में लाएगा भूचाल

January 2026: मकर राशि में चार ग्रहों का महासंगम, इन 3 राशियों के जीवन में लाएगा भूचाल

Horoscope January 2026: जनवरी 2026 में मकर राशि में ग्रहों का महासंगम होगा जो कुछ राशियों के जीवन में भूचाल लाने वाला माना जा रहा. मकर राशि में कौन से ग्रह होंगे और किन राशियों को सतर्क रहना है जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 13 Dec 2025 03:16 PM (IST)
Horoscope January 2026: जनवरी 2026 में मकर राशि में ग्रहों का महासंगम होगा जो कुछ राशियों के जीवन में भूचाल लाने वाला माना जा रहा. मकर राशि में कौन से ग्रह होंगे और किन राशियों को सतर्क रहना है जानें.

जनवरी 2026 राशिफल

1/5
साल 2026 का पहला महीना जनवरी ग्रह गोचर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.जनवरी में मकर राशि में ग्रहों की चौकड़ी बनेगी, दरअसल मकर राशि में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध गोचर करेंगे. ग्रहों का ये महासंगम कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है.
साल 2026 का पहला महीना जनवरी ग्रह गोचर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.जनवरी में मकर राशि में ग्रहों की चौकड़ी बनेगी, दरअसल मकर राशि में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध गोचर करेंगे. ग्रहों का ये महासंगम कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है.
2/5
तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना मानसिक परेशानियां और सुख में कमी ला सकता है. ग्रहों का महासंयोग आपके स्वास्थ पर असर डालेगा, लापरवाही न करें. जमीन से जुड़ा कोई कार्य न करें, जैसे निवेश या प्रॉपर्टी डीलिंग आदि. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सामान्य बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं.
तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना मानसिक परेशानियां और सुख में कमी ला सकता है. ग्रहों का महासंयोग आपके स्वास्थ पर असर डालेगा, लापरवाही न करें. जमीन से जुड़ा कोई कार्य न करें, जैसे निवेश या प्रॉपर्टी डीलिंग आदि. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सामान्य बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं.
Published at : 13 Dec 2025 03:16 PM (IST)
Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 January 2026 January Horoscope 2026

ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
