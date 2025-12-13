तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना मानसिक परेशानियां और सुख में कमी ला सकता है. ग्रहों का महासंयोग आपके स्वास्थ पर असर डालेगा, लापरवाही न करें. जमीन से जुड़ा कोई कार्य न करें, जैसे निवेश या प्रॉपर्टी डीलिंग आदि. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में सामान्य बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं.