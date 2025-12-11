हिंदू धर्म में कई से पर्व, व्रत, त्योहार, विवाह और समारोह आदि आते हैं. जिसमें महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं. ज्योतिष शास्त्र में हर श्रृंगार का संबंध अलग-अलग ग्रह से जोड़ा गया है, जिसका प्रभाव महिलाओं पर सकारात्मक पड़ता है. आइए जानते हैं 16 श्रृंगार का संबंध किस ग्रह से है.