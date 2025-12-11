हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
16 Shringar: महिलाओं के 16 श्रृंगार और 9 ग्रहों का गहरा संबंध, देता है मन को शांती और बढ़ाता है आत्मविश्वास!

16 Shringar: महिलाओं के 16 श्रृंगार और 9 ग्रहों का गहरा संबंध, देता है मन को शांती और बढ़ाता है आत्मविश्वास!

16 Shringar: हिंदू धर्म में महिलाओं के आभूषण और उनके 16 श्रृंगार का खास महत्व है. मगर आपको पता है कि ज्योतिष में इन श्रृंगार को ग्रहों से जुड़ा गया है, जो महिलाओं के जीवन पर गहरा असर डालती हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 11 Dec 2025 06:24 PM (IST)
16 Shringar: हिंदू धर्म में महिलाओं के आभूषण और उनके 16 श्रृंगार का खास महत्व है. मगर आपको पता है कि ज्योतिष में इन श्रृंगार को ग्रहों से जुड़ा गया है, जो महिलाओं के जीवन पर गहरा असर डालती हैं.

16 श्रृंगार

1/6
हिंदू धर्म में कई से पर्व, व्रत, त्योहार, विवाह और समारोह आदि आते हैं. जिसमें महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं. ज्योतिष शास्त्र में हर श्रृंगार का संबंध अलग-अलग ग्रह से जोड़ा गया है, जिसका प्रभाव महिलाओं पर सकारात्मक पड़ता है. आइए जानते हैं 16 श्रृंगार का संबंध किस ग्रह से है.
हिंदू धर्म में कई से पर्व, व्रत, त्योहार, विवाह और समारोह आदि आते हैं. जिसमें महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं. ज्योतिष शास्त्र में हर श्रृंगार का संबंध अलग-अलग ग्रह से जोड़ा गया है, जिसका प्रभाव महिलाओं पर सकारात्मक पड़ता है. आइए जानते हैं 16 श्रृंगार का संबंध किस ग्रह से है.
2/6
लाल रंग के कपड़े जैसे महिलाओं की साड़ी, लहंगा, सलवार सूट का संबंध सूर्य से जुड़ा गया है, जो महिला की ऊर्जा को विस्तार करता है. वहीं लाल बंदी और टीके को भी सुहाग की निशानी माना गया है. इसका संबंध चंद्रमा से माना गया है, जिससे मानसिक शांति मिलती है.
लाल रंग के कपड़े जैसे महिलाओं की साड़ी, लहंगा, सलवार सूट का संबंध सूर्य से जुड़ा गया है, जो महिला की ऊर्जा को विस्तार करता है. वहीं लाल बंदी और टीके को भी सुहाग की निशानी माना गया है. इसका संबंध चंद्रमा से माना गया है, जिससे मानसिक शांति मिलती है.
Published at : 11 Dec 2025 06:24 PM (IST)
Shringar Transit Grah Astrology

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

