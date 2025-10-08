हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से पहले बुध की राशि में शुक्र की एंट्री, 3 राशियों की लगेगी लॉटरी

Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से पहले बुध की राशि में शुक्र की एंट्री, 3 राशियों की लगेगी लॉटरी

Shukra Gochar 2025 in Virgo: करवा चौथ से 1 दिन पहले 9 अक्टूबर को शुक्र बुध की राशि कन्या में गोचर करेंगे. कन्या राशि में वैसे तो शुक्र नीच माने जाते हैं. लेकिन इन 3 राशियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Shukra Gochar 2025 in Virgo: करवा चौथ से 1 दिन पहले 9 अक्टूबर को शुक्र बुध की राशि कन्या में गोचर करेंगे. कन्या राशि में वैसे तो शुक्र नीच माने जाते हैं. लेकिन इन 3 राशियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.

कन्या राशि में शुक्र गोचर 2025

1/6
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, विलासिता, आर्थिक संपन्नता और सुख-सौभाग्य का कारक माना जाता है. शुक्र की चाल में बदलाव होने से विभिन्न राशियों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है.
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, विलासिता, आर्थिक संपन्नता और सुख-सौभाग्य का कारक माना जाता है. शुक्र की चाल में बदलाव होने से विभिन्न राशियों के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है.
2/6
9 अक्टूबर को करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले शुक्र ग्रह सिंह राशि की यात्रा को विराम देते हुए कन्या राशि में गोचर करेंगे. कन्या बुध के स्वामित्व वाली और पृथ्वी तत्व की राशि है.
9 अक्टूबर को करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले शुक्र ग्रह सिंह राशि की यात्रा को विराम देते हुए कन्या राशि में गोचर करेंगे. कन्या बुध के स्वामित्व वाली और पृथ्वी तत्व की राशि है.
3/6
कन्या राशि में शुक्र सामान्यतः अपनी नीच स्थिति में होता है. लेकिन इस बार कन्या राशि में शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. क्योंकि कन्या राशि में आकर सूर्य के साथ शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग 3 राशियों को शुभ फल देगा.
कन्या राशि में शुक्र सामान्यतः अपनी नीच स्थिति में होता है. लेकिन इस बार कन्या राशि में शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. क्योंकि कन्या राशि में आकर सूर्य के साथ शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग 3 राशियों को शुभ फल देगा.
4/6
मिथुन राशि (Gemini)- शुक्र का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, जोकि पारिवारिक सुख को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे. आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी.
मिथुन राशि (Gemini)- शुक्र का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, जोकि पारिवारिक सुख को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे. आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी.
5/6
सिंह राशि (Leo)- शुक्र गोचर कर सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी लाभकारी साबित होंगे. इस दौरान आपके अधूरे कार्यों में गति आएगी और काम पूरा होगा. साथ ही आय के नए स्रोत भी बनेंगे.
सिंह राशि (Leo)- शुक्र गोचर कर सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी लाभकारी साबित होंगे. इस दौरान आपके अधूरे कार्यों में गति आएगी और काम पूरा होगा. साथ ही आय के नए स्रोत भी बनेंगे.
6/6
कुंभ राशि (Aquarius)- शुक्र का कन्या राशि में गोचर करना कुंभ राशि वाले जातकों की किस्मत चमकाने वाला है. इस दौरान खासकर नौकरी-पेशा वालों को लाभ होगा और करियर को ग्रोथ मिलेगी. धन लाभ के योग भी बन सकते हैं.
कुंभ राशि (Aquarius)- शुक्र का कन्या राशि में गोचर करना कुंभ राशि वाले जातकों की किस्मत चमकाने वाला है. इस दौरान खासकर नौकरी-पेशा वालों को लाभ होगा और करियर को ग्रोथ मिलेगी. धन लाभ के योग भी बन सकते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
Venus Transit Zodiac Sign Shukra Gochar 2025 Shukra Gochar 2025 In Virgo

Embed widget