कन्या राशि में शुक्र सामान्यतः अपनी नीच स्थिति में होता है. लेकिन इस बार कन्या राशि में शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. क्योंकि कन्या राशि में आकर सूर्य के साथ शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा. यह योग 3 राशियों को शुभ फल देगा.