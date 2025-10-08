एक्सप्लोरर
Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से पहले बुध की राशि में शुक्र की एंट्री, 3 राशियों की लगेगी लॉटरी
Shukra Gochar 2025 in Virgo: करवा चौथ से 1 दिन पहले 9 अक्टूबर को शुक्र बुध की राशि कन्या में गोचर करेंगे. कन्या राशि में वैसे तो शुक्र नीच माने जाते हैं. लेकिन इन 3 राशियों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा.
कन्या राशि में शुक्र गोचर 2025
Published at : 08 Oct 2025 11:07 AM (IST)
ग्रह गोचर
