हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Margi 2025: शनि के बाद अब बुध मार्गी के लिए हो जाएं तैयार, नौकरी-पेशा वाले इन राशियों की भरने वाली है जेब

Budh Margi 2025: शनि के बाद अब बुध मार्गी के लिए हो जाएं तैयार, नौकरी-पेशा वाले इन राशियों की भरने वाली है जेब

Budh Margi 2025: 28 नवंबर को शनि मार्गी के बाद अब बुध ग्रह भी सीधी चाल चलने के लिए तैयार है. 29 नवंबर को तुला राशि में मार्गी होकर बुध कार्य-व्यापापार में कई राशियों को लाभ पहुंचाएंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 29 Nov 2025 07:22 AM (IST)
Budh Margi 2025: 28 नवंबर को शनि मार्गी के बाद अब बुध ग्रह भी सीधी चाल चलने के लिए तैयार है. 29 नवंबर को तुला राशि में मार्गी होकर बुध कार्य-व्यापापार में कई राशियों को लाभ पहुंचाएंगे.

बुध मार्गी 2025

1/6
सभी ग्रहों की तरह ग्रहों के राजकुमार बुध भी निर्धातिक समय पर राशि परिवर्तन करते हैं. लेकिन बीच-बीच में उनकी चाल में भी बदलाव होता है, जिसे मार्गी या वक्री कहते हैं. फिलहाल बुध तुला राशि में संचरण कर रहे हैं.
सभी ग्रहों की तरह ग्रहों के राजकुमार बुध भी निर्धातिक समय पर राशि परिवर्तन करते हैं. लेकिन बीच-बीच में उनकी चाल में भी बदलाव होता है, जिसे मार्गी या वक्री कहते हैं. फिलहाल बुध तुला राशि में संचरण कर रहे हैं.
2/6
तुला राशि में बुध इस समय वक्री अवस्था में है. इसी राशि में रहते हुए बुध ग्रह शनिवार, 29 नवंबर 2025 को रात 11:07 पर मार्गी हो जाएंगे. किसी भी ग्रह के मार्गी होने का अर्थ होता है, सीधी दिशा में गमन करते हुए प्रतीत होना.
तुला राशि में बुध इस समय वक्री अवस्था में है. इसी राशि में रहते हुए बुध ग्रह शनिवार, 29 नवंबर 2025 को रात 11:07 पर मार्गी हो जाएंगे. किसी भी ग्रह के मार्गी होने का अर्थ होता है, सीधी दिशा में गमन करते हुए प्रतीत होना.
3/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की माने तो मार्गी होकर बुध कई राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे. खासकर इन राशियों को नौकरी-व्यापार के क्षेत्र में खूब मुनाफा होगा और आर्थिक परेशानी दूर होगी. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास की माने तो मार्गी होकर बुध कई राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे. खासकर इन राशियों को नौकरी-व्यापार के क्षेत्र में खूब मुनाफा होगा और आर्थिक परेशानी दूर होगी. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.
4/6
वृषभ राशि (Taurus)- बुध ग्रह सीधी चाल चलते हुए वृषभ राशि वाले जातकों को भी नौकरी-पेशा में फायदा पहुंचाएंगे. कारोबार में तेजी से प्रगति के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.
वृषभ राशि (Taurus)- बुध ग्रह सीधी चाल चलते हुए वृषभ राशि वाले जातकों को भी नौकरी-पेशा में फायदा पहुंचाएंगे. कारोबार में तेजी से प्रगति के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.
5/6
मिथुन राशि- बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और मार्गी होकर आपके करियर को नई दिशा देंगे. इस दौरान लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी और बड़े से बड़ा डील सफलतापूर्वक पूरा होकर लाभकारी साबित होगा.
मिथुन राशि- बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और मार्गी होकर आपके करियर को नई दिशा देंगे. इस दौरान लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी और बड़े से बड़ा डील सफलतापूर्वक पूरा होकर लाभकारी साबित होगा.
6/6
मकर राशि- इस राशि के जातकों के लिए भी राजकुमार बुध का मार्गी होना शुभ और सकारात्मक साबित होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कर्ज या लोन आदि से भी छुटकारा मिल सकता है.
मकर राशि- इस राशि के जातकों के लिए भी राजकुमार बुध का मार्गी होना शुभ और सकारात्मक साबित होगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कर्ज या लोन आदि से भी छुटकारा मिल सकता है.
Published at : 29 Nov 2025 07:22 AM (IST)
Mercury Transit Astrology Rashifal Gochar 2025 Budh Margi 2025

