तुला राशि में बुध इस समय वक्री अवस्था में है. इसी राशि में रहते हुए बुध ग्रह शनिवार, 29 नवंबर 2025 को रात 11:07 पर मार्गी हो जाएंगे. किसी भी ग्रह के मार्गी होने का अर्थ होता है, सीधी दिशा में गमन करते हुए प्रतीत होना.