हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरस्टील के ग्लास में क्यों पानी नहीं पीना चाहिए? जानिए ऐसा करने पर कौन से ग्रह होते हैं कमजोर

स्टील के ग्लास में क्यों पानी नहीं पीना चाहिए? जानिए ऐसा करने पर कौन से ग्रह होते हैं कमजोर

हमारे खाने पीने के बर्तनों का प्रभाव हमारे ग्रहों पर भी देखने को मिलता है. कई जानकार कहते हैं कि हमें स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह कुंडली के 3 ग्रहों को प्रभावित करता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 06 Nov 2025 02:08 PM (IST)
हमारे खाने पीने के बर्तनों का प्रभाव हमारे ग्रहों पर भी देखने को मिलता है. कई जानकार कहते हैं कि हमें स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह कुंडली के 3 ग्रहों को प्रभावित करता है.

स्टील ग्लास पानी पीने से कौन ग्रह कामजोर होते हैं?

1/5
क्या आपको यह पता है कि, हम जिस भी बर्तन में पानी पीते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारी ग्रहीय ऊर्जा पर पड़ता है. जब हम स्टील के गिलास से पानी पीते हैं, तो यह हमारी कुंडली के तीन शक्तिशाली ग्रहों को कमजोर बनाने का काम करता है.
क्या आपको यह पता है कि, हम जिस भी बर्तन में पानी पीते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारी ग्रहीय ऊर्जा पर पड़ता है. जब हम स्टील के गिलास से पानी पीते हैं, तो यह हमारी कुंडली के तीन शक्तिशाली ग्रहों को कमजोर बनाने का काम करता है.
2/5
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में नवग्रहों की स्थिति बदलती रहती है. ऐसे में चंद्रमा, शुक्र और राहु ये तीनों ही शक्तिशाली ग्रहों में गिने जाते हैं. चंद्रमा मजबूत होने पर मन शांत होने के साथ स्थिर रहता है, जबकि इसकी कमजोर स्थिति व्यक्ति के मनोदशा में उतार-चढ़ाव लाने के साथ भावनात्मक रूप से अस्थिरता लाने का काम करता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में नवग्रहों की स्थिति बदलती रहती है. ऐसे में चंद्रमा, शुक्र और राहु ये तीनों ही शक्तिशाली ग्रहों में गिने जाते हैं. चंद्रमा मजबूत होने पर मन शांत होने के साथ स्थिर रहता है, जबकि इसकी कमजोर स्थिति व्यक्ति के मनोदशा में उतार-चढ़ाव लाने के साथ भावनात्मक रूप से अस्थिरता लाने का काम करता है.
3/5
शुक्र ग्रह का संबंध सुंदरता, प्रेम, आकर्षण और प्रचुरता से होता है. कुंडली में जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है, तो रिश्तों में समस्याएं, आकर्षण की कमी के साथ आर्थिक असुंतलन का सामना करना पड़ सकता है.
शुक्र ग्रह का संबंध सुंदरता, प्रेम, आकर्षण और प्रचुरता से होता है. कुंडली में जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है, तो रिश्तों में समस्याएं, आकर्षण की कमी के साथ आर्थिक असुंतलन का सामना करना पड़ सकता है.
4/5
राहु भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का छाया ग्रह है. स्टील राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है, जिससे भ्रम, जुनून, सेहत से जुड़ी समस्याएं और कर्म जाल पैदा होते हैं.
राहु भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का छाया ग्रह है. स्टील राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है, जिससे भ्रम, जुनून, सेहत से जुड़ी समस्याएं और कर्म जाल पैदा होते हैं.
5/5
ऐसे में स्टील की बजाय चांदी या तांबे के बर्तनों में पानी पीना चाहिए, जो आपके चंद्रमा और शुक्र को मजबूती प्रदान करता है और राहु छाया की ऊर्जा को संतुलित करता है. ये छोटे-छोटे दैनिक अभ्यास बड़े ज्योतषीय बदलाव का कारण बनते हैं.
ऐसे में स्टील की बजाय चांदी या तांबे के बर्तनों में पानी पीना चाहिए, जो आपके चंद्रमा और शुक्र को मजबूती प्रदान करता है और राहु छाया की ऊर्जा को संतुलित करता है. ये छोटे-छोटे दैनिक अभ्यास बड़े ज्योतषीय बदलाव का कारण बनते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Water Venus Rahu MOON

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
ट्रेंडिंग
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
पुष्कर मेले में ऊंट की सवारी करने पहुंचा था विदेशी कपल, पीठ पर बैठते ही बिगड़ा बैलेंस और फिर... देखें वीडियो
हेल्थ
Anunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण
जनरल नॉलेज
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget