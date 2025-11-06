स्टील के ग्लास में क्यों पानी नहीं पीना चाहिए? जानिए ऐसा करने पर कौन से ग्रह होते हैं कमजोर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में नवग्रहों की स्थिति बदलती रहती है. ऐसे में चंद्रमा, शुक्र और राहु ये तीनों ही शक्तिशाली ग्रहों में गिने जाते हैं. चंद्रमा मजबूत होने पर मन शांत होने के साथ स्थिर रहता है, जबकि इसकी कमजोर स्थिति व्यक्ति के मनोदशा में उतार-चढ़ाव लाने के साथ भावनात्मक रूप से अस्थिरता लाने का काम करता है.