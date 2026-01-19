हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Gochar 2026: फरवरी में सूर्य 3 बार बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों की सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत

Surya Gochar 2026: फरवरी में सूर्य 3 बार बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों की सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत

Surya Gochar in February 2026: सूर्य गोचर जीवन में सेहत, राजयोग, वित्त, करियर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. फरवरी में सूर्य का 3 बार गोचर होगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Jan 2026 07:31 AM (IST)
Surya Gochar in February 2026: सूर्य गोचर जीवन में सेहत, राजयोग, वित्त, करियर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. फरवरी में सूर्य का 3 बार गोचर होगा.

सूर्य गोचर 2026

1/5
6 फरवरी 2026 को सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य का इस नक्षत्र में होना करियर में लाभ दिलाता है. मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होती है साथ ही नौकरीपेशा लोगों को सफलता पाने के कई अवसर प्राप्त होते हैं.
6 फरवरी 2026 को सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य का इस नक्षत्र में होना करियर में लाभ दिलाता है. मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होती है साथ ही नौकरीपेशा लोगों को सफलता पाने के कई अवसर प्राप्त होते हैं.
2/5
सूर्य 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस चरण में जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आसान होगा.
सूर्य 13 फरवरी 2026 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस चरण में जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आसान होगा.
Published at : 19 Jan 2026 07:31 AM (IST)
Surya Gochar 2026 Sun Transit 2026

ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
