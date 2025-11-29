वृषभ राशि 2026 लव भविष्य राशिफल! रिश्तों में भरोसा, नए साल प्यार में स्थिरता से भरा!

वृषभ राशि वालों के लिए मार्च–अप्रैल के महीने में बृहस्पति का प्रभाव होगा, जिससे रिश्तों में विस्तार और भरोसा भी बढ़ेगा. जो लोग अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर हैं, उन्हें इस दौरान एक स्थिर दिशा मिलेगी. कई वृषभ जातक के लोग इसी समय अपने रिश्ते को अगले चरण में ले जाने का निर्णय कर सकते हैं.