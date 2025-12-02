कर्क राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में बड़े अवसर! परीक्षाओं में बृहस्पति की कृपा से मिलेगी सफलता!

2026 की शुरुआत कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी मानी जा रही है. जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेगा, जिससे खासकर विदेश में पढ़ने वाले या विदेश जाने की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिलेगा. इस समय पढ़ाई पर ध्यान लगाना आसान रहेगा और आपको शिक्षकों तथा वरिष्ठों से मदद मिल सकती है.