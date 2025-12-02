हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क राशि के छात्रों के लिए 2026 शिक्षा में बड़े अवसर! परीक्षाओं में बृहस्पति की कृपा से मिलेगी सफलता!

Cancer Education 2026: कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए 2026 का वर्ष शिक्षा में शानदार रहेगा. बृहस्पति की विशेष कृपा से परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और नए अवसर सामने आएंगे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 02 Dec 2025 04:29 PM (IST)
कर्क 2026 शिक्षा राशिफल

1/6
2026 की शुरुआत कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी मानी जा रही है. जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेगा, जिससे खासकर विदेश में पढ़ने वाले या विदेश जाने की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ मिलेगा. इस समय पढ़ाई पर ध्यान लगाना आसान रहेगा और आपको शिक्षकों तथा वरिष्ठों से मदद मिल सकती है.
2/6
अप्रैल से जून तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहेगा, जो शिक्षा के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए-नए विचार भी मन में आ सकते हैं.
3/6
जुलाई से सितंबर तक का समय छात्रों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अक्टूबर के अंत तक बृहस्पति दूसरे भाव में रहेगा, जिससे माहौल तो सहयोगी रहेगा, लेकिन राहु के कारण मन में बेचैनी या एकाग्रता की कमी हो सकती है. इस समय आपको अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा.
4/6
अक्टूबर से दिसंबर तक भी बृहस्पति दूसरे भाव में रहेगा. केतु के प्रभाव के कारण पढ़ाई में हल्की रुकावटें महसूस हो सकती हैं. 31 अक्टूबर 2026 के बाद, शनि और गुरु की सकारात्मक दृष्टि आपके अध्ययन को नई दिशा दे सकती है. कठिनाईयों के बीच भी अच्छे परिणाम मिल सकते है.
5/6
साल के अंतिम महीनों में धीरे-धीरे पढ़ाई में सुधार आएगा. आपकी कोशिशें सफल होने लगेंगी और आप खुद में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह समय अपने पिछले अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का रहेगा.
6/6
पूरे वर्ष 2026 में कर्क राशि के छात्रों को कई अच्छे अवसर मिलेंगे. विदेश शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएँ, और नए कौशल सीखने में प्रगति की उम्मीद है. बीच-बीच में चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन सही मेहनत, धैर्य और समय-प्रबंधन से आप अच्छे परिणाम पा सकेंगे.
Published at : 02 Dec 2025 04:29 PM (IST)
Education 2026 Cancer Students Cancer  Horoscope 2026

