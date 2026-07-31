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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 31 July 2026: कुंभ राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, विदेश से मिलेगा बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल

Kumbh Rashifal 31 July 2026: कुंभ राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, विदेश से मिलेगा बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल

Kumbh Rashifal 31 July 2026: कुंभ राशि में ही रहेंगे चंद्रमा, विदेश से मिलेगा बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल! पढ़ें 31 जुलाई का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे आपकी अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी मन, स्वास्थ्य व व्यक्तित्व स्थान) में गोचर कर चुके हैं.

आपकी राशि में पहले से मौजूद राहु के कारण चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. लग्न में चंद्रमा के रहने से मन शांत, प्रसन्नचित और ऊर्जावान रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा. देश-विदेश के नए इन्वेस्टर्स आज आपके इनोवेटिव आइडियाज को देखकर आपकी बिजनेस स्ट्रीम में बड़ा निवेश करने का प्रस्ताव ला सकते हैं. व्यापार में किसी खास विषय से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, जिससे आपको उत्तम जानकारी हासिल होगी और अच्छा-खासा मुनाफा भी प्राप्त होगा. दोपहर बाद कोई सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है. यदि आप पैतृक बिजनेस (Ancestral Business) चलाते हैं, तो उसे यथावत बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस प्लानिंग बनानी पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. वर्कस्पेस पर कोई व्यक्ति आपको गलत काम करने के लिए लालच दे सकता है; ऐसे में पूरी तरह सावधान रहें और किसी भी तरह के अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने प्रोफेशनल नेटवर्क पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही नेटवर्क आपके स्वर्णिम भविष्य की कुंजी साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी प्रेम और तालमेल बना रहेगा. घर में पैसों की अच्छी आमद होगी, जिससे आर्थिक चिंताएं दूर होंगी. हालांकि, परिवार के किसी प्रियजन को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें. आज आपका मन एडवेंचर और कुछ नया करने वाले कार्यों की ओर आकर्षित होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का सही प्रदर्शन करने का है. मन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और पूरी निष्ठा के साथ अपने-अपने फील्ड में जुट जाएं, सफलता जरूर मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के रहने से मन शांत और प्रसन्नचित रहेगा. हालांकि, लग्न में राहु-चंद्र के ग्रहण प्रभाव के कारण अनजाने डर या मानसिक भ्रम से बचें. मेडिटेशन, योग और सावन के नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा.

  • शुभ रंग: येलो (पीला)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धनलक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर गुलाब का फूल और बताशे चढ़ाएं. इसके साथ ही ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

FAQs 

Q1. 31 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा मौका मिल सकता है?
Ans. इनोवेटिव आइडियाज के दम पर देश-विदेश के इन्वेस्टर्स से बिजनेस में बड़े निवेश (Investment) का प्रस्ताव मिल सकता है.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. वर्कस्पेस पर किसी के बहकावे या लालच में आकर गलत काम न करें और बेवजह के विवादों से दूर रहें.

Q3. आज कुंभ राशि वालों का मानसिक और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. लग्न चंद्रमा से मन प्रसन्न रहेगा, घर में धन की आवक होगी और परिवार में प्रेम बना रहेगा, हालांकि किसी प्रियजन की सेहत की चिंता रह सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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