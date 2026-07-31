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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 31 July 2026: मकर राशि वालों को 2रे चंद्रमा से होगा बड़ा वित्तीय लाभ, बिजनेस में स्ट्रेटजी होगी सफल

Makar Rashifal 31 July 2026: मकर राशि वालों को 2रे चंद्रमा से होगा बड़ा वित्तीय लाभ, बिजनेस में स्ट्रेटजी होगी सफल

Makar Rashifal 31 July 2026: 2रे चंद्रमा से मकर राशि वालों को होगा बड़ा वित्तीय लाभ, बिजनेस स्ट्रेटजी होगी सफल! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, संपत्ति व वाणी स्थान) में संचार करेंगे. दूसरे भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको जबरदस्त फाइनेंशियल गेन (वित्तीय लाभ) होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत बनेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आया है. बिजनेस में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास काफी हद तक कामयाब रहेंगे. आत्मचिंतन (Self-Reflection) से भी व्यापारिक फैसलों में बड़ा लाभ मिलेगा. बिजनेसमैन की बनाई गई कोई विशेष स्ट्रेटजी आज शत-प्रतिशत सफल होगी, जिससे मुनाफे का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगा. हालांकि, व्यवसायियों को सही समय पर सरकारी औपचारिकताओं (Government Formalities) को पूरा कर लेना चाहिए; सरकारी कामों में देरी के चलते चालान या जुर्माना (Fine) तक भरना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और सम्मान भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर जहां एक ओर आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर मान-सम्मान के साथ प्रमोशन की संभावना भी प्रबल होगी. करियर से जुड़ी किसी भी पुरानी समस्या का सटीक समाधान मिल जाएगा. ऑफिस में सीनियर्स के कामों को प्राथमिकता (Priority) देते हुए पहले उन्हें पूरा करने पर जोर दें. आप अपनी पेशेवर गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन सहज, सकारात्मक और आसान रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में जीवन के प्रति नया उत्साह देखने को मिलेगा. आज आपको अपनों और जरूरतमंदों के प्रति भावनात्मक और शारीरिक सहायता का विस्तार करना चाहिए; किसी की निस्वार्थ मदद करने से मन को अपार सुकून मिलेगा. कुटुंब में खुशहाली रहेगी और आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों को आकर्षित करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान संवर्धन का है. स्टूडेंट्स की किसी खास और पसंदीदा विषय (Special Subject) से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, जिससे उन्हें उस विषय की गहराई और उत्तम जानकारी हासिल होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. सकारात्मक सोच और उत्साह से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. वाणी में सौम्यता बनाए रखें और नियमित रूप से पानी का सही मात्रा में सेवन करें.

  • शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
  • शुभ अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और मखाने की खीर अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर जल और काले तिल चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे धन-धान्य की वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 31 जुलाई 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. सरकारी औपचारिकताओं और कागजी कामों को समय पर निपटाएं, वरना देरी होने पर जुर्माना तक भरना पड़ सकता है.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी बन रही है?
Ans. जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ वर्कप्लेस पर मान-सम्मान और प्रमोशन की संभावना बहुत प्रबल है.

Q3. आज मकर राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या फायदा होगा?
Ans. किसी खास विषय से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और उस विषय से संबंधित बेहतरीन ज्ञान हासिल होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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