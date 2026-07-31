Makar Rashifal 31 July 2026: मकर राशि वालों को 2रे चंद्रमा से होगा बड़ा वित्तीय लाभ, बिजनेस में स्ट्रेटजी होगी सफल
Makar Rashifal 31 July 2026: 2रे चंद्रमा से मकर राशि वालों को होगा बड़ा वित्तीय लाभ, बिजनेस स्ट्रेटजी होगी सफल! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.
चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, संपत्ति व वाणी स्थान) में संचार करेंगे. दूसरे भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको जबरदस्त फाइनेंशियल गेन (वित्तीय लाभ) होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत बनेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आया है. बिजनेस में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास काफी हद तक कामयाब रहेंगे. आत्मचिंतन (Self-Reflection) से भी व्यापारिक फैसलों में बड़ा लाभ मिलेगा. बिजनेसमैन की बनाई गई कोई विशेष स्ट्रेटजी आज शत-प्रतिशत सफल होगी, जिससे मुनाफे का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगा. हालांकि, व्यवसायियों को सही समय पर सरकारी औपचारिकताओं (Government Formalities) को पूरा कर लेना चाहिए; सरकारी कामों में देरी के चलते चालान या जुर्माना (Fine) तक भरना पड़ सकता है.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और सम्मान भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर जहां एक ओर आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर मान-सम्मान के साथ प्रमोशन की संभावना भी प्रबल होगी. करियर से जुड़ी किसी भी पुरानी समस्या का सटीक समाधान मिल जाएगा. ऑफिस में सीनियर्स के कामों को प्राथमिकता (Priority) देते हुए पहले उन्हें पूरा करने पर जोर दें. आप अपनी पेशेवर गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं. कुल मिलाकर आज का दिन सहज, सकारात्मक और आसान रहेगा.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में जीवन के प्रति नया उत्साह देखने को मिलेगा. आज आपको अपनों और जरूरतमंदों के प्रति भावनात्मक और शारीरिक सहायता का विस्तार करना चाहिए; किसी की निस्वार्थ मदद करने से मन को अपार सुकून मिलेगा. कुटुंब में खुशहाली रहेगी और आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों को आकर्षित करेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान संवर्धन का है. स्टूडेंट्स की किसी खास और पसंदीदा विषय (Special Subject) से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, जिससे उन्हें उस विषय की गहराई और उत्तम जानकारी हासिल होगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. सकारात्मक सोच और उत्साह से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. वाणी में सौम्यता बनाए रखें और नियमित रूप से पानी का सही मात्रा में सेवन करें.
- शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
- शुभ अंक: 8
- अशुभ अंक: 3
- आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और मखाने की खीर अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर जल और काले तिल चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे धन-धान्य की वृद्धि होगी.
FAQs
Q1. 31 जुलाई 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. सरकारी औपचारिकताओं और कागजी कामों को समय पर निपटाएं, वरना देरी होने पर जुर्माना तक भरना पड़ सकता है.
Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी बन रही है?
Ans. जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ वर्कप्लेस पर मान-सम्मान और प्रमोशन की संभावना बहुत प्रबल है.
Q3. आज मकर राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या फायदा होगा?
Ans. किसी खास विषय से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और उस विषय से संबंधित बेहतरीन ज्ञान हासिल होगा.
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