Vrishchik Rashifal 31 July 2026: वृश्चिक राशि वाले 4ठे चंद्रमा और ग्रहण दोष से रहें सावधान, मां की सेहत व खर्चों पर रखें ध्यान
Vrishchik Rashifal 31 July 2026: 4ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से वृश्चिक राशि वाले रहें सतर्क! मां की सेहत व खर्चों पर रखें ध्यान. पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक daily राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां राहु की मौजूदगी के कारण चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, संपत्ति व वाहन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चौथे चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से माता जी की सेहत में गिरावट आ सकती है और आर्थिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए मिश्रित फलदायी दिन है. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है. तनाव लेने के बजाय समस्या का सही समाधान खोजने का प्रयास करें. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रखें, जिससे होने वाले बड़े फाइनेंशियल लॉस (वित्तीय नुकसान) से बचा जा सके. यदि आप शोरूम या गोदाम के रिनोवेशन की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल रुकें; अत्यधिक धन व्यय होने से आपके लिए आर्थिक मुसीबत खड़ी हो सकती है.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. वर्कस्पेस पर कामकाज में रुकावट या असफलता मिलने के योग बन रहे हैं. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिशियल फैसले लेते समय अपने अहंकार (Ego) को पूरी तरह दूर रखें, वरना अहंकार आपके काम की प्रगति में बड़ी बाधा बन सकता है. सरकारी सेवा में कार्यरत लोग और प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officers) आज किसी समस्या या तनाव में फंस सकते हैं. दफ्तर में अपने से सीनियर या अनुभवी अधिकारियों की सलाह जरूर मानें और उनकी नाराजगी से हताश न हों.
लव, फैमिली और पर्सनल लाइफ (Love, Family & Personal Life)
व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण आप अपने घर-परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यदि परिस्थितियों में बहस की नौबत आए, तो कुछ देर मौन रहें. यदि आपका स्वभाव जिद्दी है, तो उस पर अभी से नियंत्रण पाना शुरू कर दें, अन्यथा यह रवैया आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है. माता जी की सेहत का विशेष ख्याल रखें.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों को आज अपने मन को भटकने से बचाना होगा. ग्रहण दोष के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. शांत दिमाग से अपनी दिनचर्या का पालन करें और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
चौथे भाव में ग्रहण दोष के कारण मानसिक तनाव, थकावट और माता जी के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं रह सकती हैं. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल करें. व्यर्थ की चिंताओं से बचें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
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शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
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शुभ अंक: 4
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अशुभ अंक: 1
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आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और किसी मंदिर में सफेद मिष्ठान चढ़ाएं. ग्रहण दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर जल में काले तिल और दूध मिलाकर अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.
FAQs
Q1. 31 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. गोदाम या शोरूम रिनोवेशन पर अधिक खर्च करने से बचें और व्यापार में हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाएं ताकि नुकसान न हो.
Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. अपने फैसलों में अहंकार न आने दें, सरकारी कर्मचारी सतर्क रहें और सीनियर अधिकारियों की सलाह मानकर काम करें.
Q3. आज वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. व्यस्तता के कारण परिजनों से थोड़ी नाराजगी मिल सकती है और माता जी की सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा.
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