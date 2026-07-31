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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 31 July 2026: वृश्चिक राशि वाले 4ठे चंद्रमा और ग्रहण दोष से रहें सावधान, मां की सेहत व खर्चों पर रखें ध्यान

Vrishchik Rashifal 31 July 2026: वृश्चिक राशि वाले 4ठे चंद्रमा और ग्रहण दोष से रहें सावधान, मां की सेहत व खर्चों पर रखें ध्यान

Vrishchik Rashifal 31 July 2026: 4ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से वृश्चिक राशि वाले रहें सतर्क! मां की सेहत व खर्चों पर रखें ध्यान. पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक daily राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal:  31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां राहु की मौजूदगी के कारण चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, संपत्ति व वाहन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चौथे चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से माता जी की सेहत में गिरावट आ सकती है और आर्थिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए मिश्रित फलदायी दिन है. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है. तनाव लेने के बजाय समस्या का सही समाधान खोजने का प्रयास करें. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रखें, जिससे होने वाले बड़े फाइनेंशियल लॉस (वित्तीय नुकसान) से बचा जा सके. यदि आप शोरूम या गोदाम के रिनोवेशन की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल रुकें; अत्यधिक धन व्यय होने से आपके लिए आर्थिक मुसीबत खड़ी हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. वर्कस्पेस पर कामकाज में रुकावट या असफलता मिलने के योग बन रहे हैं. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिशियल फैसले लेते समय अपने अहंकार (Ego) को पूरी तरह दूर रखें, वरना अहंकार आपके काम की प्रगति में बड़ी बाधा बन सकता है. सरकारी सेवा में कार्यरत लोग और प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officers) आज किसी समस्या या तनाव में फंस सकते हैं. दफ्तर में अपने से सीनियर या अनुभवी अधिकारियों की सलाह जरूर मानें और उनकी नाराजगी से हताश न हों.

लव, फैमिली और पर्सनल लाइफ (Love, Family & Personal Life)

व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण आप अपने घर-परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यदि परिस्थितियों में बहस की नौबत आए, तो कुछ देर मौन रहें. यदि आपका स्वभाव जिद्दी है, तो उस पर अभी से नियंत्रण पाना शुरू कर दें, अन्यथा यह रवैया आपको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है. माता जी की सेहत का विशेष ख्याल रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों को आज अपने मन को भटकने से बचाना होगा. ग्रहण दोष के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. शांत दिमाग से अपनी दिनचर्या का पालन करें और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चौथे भाव में ग्रहण दोष के कारण मानसिक तनाव, थकावट और माता जी के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं रह सकती हैं. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल करें. व्यर्थ की चिंताओं से बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

  • शुभ अंक: 4

  • अशुभ अंक: 1

  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और किसी मंदिर में सफेद मिष्ठान चढ़ाएं. ग्रहण दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर जल में काले तिल और दूध मिलाकर अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.

FAQs 

Q1. 31 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. गोदाम या शोरूम रिनोवेशन पर अधिक खर्च करने से बचें और व्यापार में हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाएं ताकि नुकसान न हो.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. अपने फैसलों में अहंकार न आने दें, सरकारी कर्मचारी सतर्क रहें और सीनियर अधिकारियों की सलाह मानकर काम करें.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
Ans. व्यस्तता के कारण परिजनों से थोड़ी नाराजगी मिल सकती है और माता जी की सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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