अन्याय के समय मौन रहना भी अधर्म है. धर्म केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि सही समय पर सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस भी है. द्रौपदी का प्रश्न और भीम की प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि सम्मान, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आवाज उठाना ही सच्चा कर्तव्य है.