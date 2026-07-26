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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: द्रौपदी का सवाल और भीम की प्रतिज्ञा: सभा में कैसे हार गया धर्म?

Mahabharat: द्रौपदी का सवाल और भीम की प्रतिज्ञा: सभा में कैसे हार गया धर्म?

Mahabharat: महाभारत की सभा में द्रौपदी ने धर्म पर ऐसा प्रश्न उठाया जिसने सभी को मौन कर दिया. भीम ने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, जबकि विदुर ने अधर्म के परिणामों की चेतावनी दी.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 26 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत की सभा में द्रौपदी ने धर्म पर ऐसा प्रश्न उठाया जिसने सभी को मौन कर दिया. भीम ने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, जबकि विदुर ने अधर्म के परिणामों की चेतावनी दी.

महाभारत कथा

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राजाओं की सभा में द्रौपदी ने धर्म पर सबसे बड़ा प्रश्न उठाया. उन्होंने पूछा अगर युधिष्ठिर स्वयं पहले ही हार चुके थे, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया. कोई भी तत्काल उत्तर देने का साहस नहीं जुटा पाया.
राजाओं की सभा में द्रौपदी ने धर्म पर सबसे बड़ा प्रश्न उठाया. उन्होंने पूछा अगर युधिष्ठिर स्वयं पहले ही हार चुके थे, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया. कोई भी तत्काल उत्तर देने का साहस नहीं जुटा पाया.
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भीम ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए उनके निर्णय पर प्रश्न करना कठिन है. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति द्रौपदी का ऐसा अपमान करता, तो वह उसे उसी क्षण दंडित कर देते. भीम के भीतर धर्म और न्याय, दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं.
भीम ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए उनके निर्णय पर प्रश्न करना कठिन है. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति द्रौपदी का ऐसा अपमान करता, तो वह उसे उसी क्षण दंडित कर देते. भीम के भीतर धर्म और न्याय, दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं.
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विदुर ने दुर्योधन को समझाया कि द्रौपदी का प्रश्न अत्यंत गंभीर है. उन्होंने कहा कि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं विनाश को बुलाता है. सत्य का उत्तर न देना और अन्याय का समर्थन करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना स्वयं अन्याय करना.
विदुर ने दुर्योधन को समझाया कि द्रौपदी का प्रश्न अत्यंत गंभीर है. उन्होंने कहा कि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं विनाश को बुलाता है. सत्य का उत्तर न देना और अन्याय का समर्थन करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना स्वयं अन्याय करना.
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विदुर की बात सुनने के बाद भी दुर्योधन अपने अहंकार से पीछे नहीं हटा. उसने द्रौपदी से फिर वही प्रश्न पूछने को कहा और सभा में बैठे अधिकांश राजा मौन बने रहे. यह मौन केवल डर का नहीं, बल्कि उस समय धर्म और सत्ता के संघर्ष का भी प्रतीक था.
विदुर की बात सुनने के बाद भी दुर्योधन अपने अहंकार से पीछे नहीं हटा. उसने द्रौपदी से फिर वही प्रश्न पूछने को कहा और सभा में बैठे अधिकांश राजा मौन बने रहे. यह मौन केवल डर का नहीं, बल्कि उस समय धर्म और सत्ता के संघर्ष का भी प्रतीक था.
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दुर्योधन और दुःशासन के व्यवहार से भीम का क्रोध चरम पर पहुंच गया. उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे. यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी और अधर्म के अंत का मार्ग तैयार हुआ.
दुर्योधन और दुःशासन के व्यवहार से भीम का क्रोध चरम पर पहुंच गया. उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे. यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी और अधर्म के अंत का मार्ग तैयार हुआ.
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अन्याय के समय मौन रहना भी अधर्म है. धर्म केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि सही समय पर सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस भी है. द्रौपदी का प्रश्न और भीम की प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि सम्मान, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आवाज उठाना ही सच्चा कर्तव्य है.
अन्याय के समय मौन रहना भी अधर्म है. धर्म केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि सही समय पर सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस भी है. द्रौपदी का प्रश्न और भीम की प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि सम्मान, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आवाज उठाना ही सच्चा कर्तव्य है.
Published at : 26 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Draupadi Pandav Mahabharat

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