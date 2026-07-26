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Mahabharat: द्रौपदी का सवाल और भीम की प्रतिज्ञा: सभा में कैसे हार गया धर्म?
Mahabharat: महाभारत की सभा में द्रौपदी ने धर्म पर ऐसा प्रश्न उठाया जिसने सभी को मौन कर दिया. भीम ने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, जबकि विदुर ने अधर्म के परिणामों की चेतावनी दी.
महाभारत कथा
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Published at : 26 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :Mahabharat Katha Draupadi Pandav Mahabharat
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion