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Shani Vakri 2026: वक्री शनि इन 3 मूलांक वालों के लिए खतरनाक, 138 दिन तक क्या होगा असर, कैसे बचें जानें
Shani Vakri 2026: शनि की वक्री चाल 27 जुलाई से शुरू होगी जो 11 दिसंबर तक रहेगी. एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार 138 दिन वक्री शनि 4, 9, और 8 मूलांक वालों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं.
शनि वक्री 2026
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Published at : 01 Jul 2026 05:47 PM (IST)
अंक शास्त्र
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मनोज मुकुल
Opinion