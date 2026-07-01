मूलांक 4 - एस्ट्रोलॉजर नितिका शर्मा के अनुसार जिनकी जन्मतिथि 4, 13, 22, 31 है उनके लिए शनि की वक्री चाल शुभ नहीं मानी जा रही है.इस दौरान कार्यों में देरी, मानसिक दबाव और योजनाओं में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. इस मूलांक के स्वामी राहु हैं. ऐसे में भ्रम की स्थिति बन सकती है. नौकरी और कारोबार में धैर्य रखना आवश्यक रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें.