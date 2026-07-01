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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रShani Vakri 2026: वक्री शनि इन 3 मूलांक वालों के लिए खतरनाक, 138 दिन तक क्या होगा असर, कैसे बचें जानें

Shani Vakri 2026: वक्री शनि इन 3 मूलांक वालों के लिए खतरनाक, 138 दिन तक क्या होगा असर, कैसे बचें जानें

Shani Vakri 2026: शनि की वक्री चाल 27 जुलाई से शुरू होगी जो 11 दिसंबर तक रहेगी. एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार 138 दिन वक्री शनि 4, 9, और 8 मूलांक वालों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 01 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Shani Vakri 2026: शनि की वक्री चाल 27 जुलाई से शुरू होगी जो 11 दिसंबर तक रहेगी. एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार 138 दिन वक्री शनि 4, 9, और 8 मूलांक वालों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

शनि वक्री 2026

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शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में उलटी चाल चलेंगे. वे अपनी सामान्य दिशा के विपरीत गोचर करते दिखेंगे. मूलांक 4,8,9 के लिए शनि क्या संकट पैदा करेंगे. इससे कैसे निपटें जान लें
शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में उलटी चाल चलेंगे. वे अपनी सामान्य दिशा के विपरीत गोचर करते दिखेंगे. मूलांक 4,8,9 के लिए शनि क्या संकट पैदा करेंगे. इससे कैसे निपटें जान लें
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मूलांक 4 - एस्ट्रोलॉजर नितिका शर्मा के अनुसार जिनकी जन्मतिथि 4, 13, 22, 31 है उनके लिए शनि की वक्री चाल शुभ नहीं मानी जा रही है.इस दौरान कार्यों में देरी, मानसिक दबाव और योजनाओं में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. इस मूलांक के स्वामी राहु हैं. ऐसे में भ्रम की स्थिति बन सकती है. नौकरी और कारोबार में धैर्य रखना आवश्यक रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें.
मूलांक 4 - एस्ट्रोलॉजर नितिका शर्मा के अनुसार जिनकी जन्मतिथि 4, 13, 22, 31 है उनके लिए शनि की वक्री चाल शुभ नहीं मानी जा रही है.इस दौरान कार्यों में देरी, मानसिक दबाव और योजनाओं में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. इस मूलांक के स्वामी राहु हैं. ऐसे में भ्रम की स्थिति बन सकती है. नौकरी और कारोबार में धैर्य रखना आवश्यक रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें.
Published at : 01 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Shani Retrograde Shani Dev SHANI Vakri 2026

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