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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 31 July 2026: मीन राशि वाले 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से रहें बेहद सावधान, नए संपर्कों से हो सकती है हानि

Meen Rashifal 31 July 2026: मीन राशि वाले 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से रहें बेहद सावधान, नए संपर्कों से हो सकती है हानि

Meen Rashifal 31 July 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मीन राशि वाले रहें सतर्क, पैसों का लेनदेन न करें! पढ़ें 31 जुलाई का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां राहु की उपस्थिति के कारण चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष बन रहा है.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, यात्रा व अनचाही समस्याओं का स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज नए संपर्कों से नुकसान हो सकता है और वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतनी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की जरूरत है. 12वें भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने के कारण बिना सोचे-समझे पैसे का लेनदेन न करें, वरना पेमेंट फंसने का बड़ा डर है. नए कारोबारियों (New Businessmen) को किसी वजह से बिजनेस रिलेटेड प्लानिंग पर पुनर्विचार (Review) करना पड़ सकता है. व्यापार में जल्दबाज़ी में तुरंत निर्णय लेकर कोई भी नया काम शुरू न करें, अन्यथा वित्तीय हानि उठानी पड़ सकती है. किसी भी अनजान व्यक्ति या नए संपर्क पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

करियर और JOB राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. दफ्तर में सहकर्मियों के बीच समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में ही आपका काफी समय बीत सकता है, जिससे काम के मामले में हालात सामान्य नहीं रहेंगे. वर्कस्पेस पर किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सामान्य से अधिक समय देना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज खास सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज थोड़ा धैर्य से काम लें. जीवन की गाड़ी पटरी पर कुछ धीमी चलती महसूस होगी. हालांकि, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम, समझदारी और तालमेल बढ़ाने की कोशिशों में लगातार लगे रहेंगे. अपनी बातचीत में मधुरता बनाए रखें ताकि छोटी-छोटी बातें तूल न पकड़ें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) को आज अपने व्यवहार और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. आलस्य का दीमक आपको न लगने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें; वरना यह आपकी बरसों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा को धीरे-धीरे प्रभावित कर सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज मानसिक तनाव, अनिद्रा या आंखों में तकलीफ महसूस हो सकती है. अत्यधिक सोच-विचार से बचें, काम के बीच ब्रेक लें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 2
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल या गुलाबी फूल अर्पित करें. 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.

FAQs 

Q1. 31 जुलाई 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. बिना सोचे-समझे पैसों का लेन-देन न करें, नए संपर्कों पर तुरंत भरोसा न करें और जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू न करें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. ऑफिस पॉलिटिक्स और विरोधियों के षड्यंत्रों से सतर्क रहें तथा ऑफिस विवादों में अपना कीमती समय बर्बाद करने से बचें.

Q3. आज मीन राशि के खिलाड़ियों और कलाकारों को क्या विशेष सलाह दी जाती है?
Ans. आलस्य से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि आलस्य आपकी क्षमता और मेहनत को प्रभावित कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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